Deși pare o simplă problemă de aritmetică, exercițiul ascunde o capcană: trebuie să identifici tiparele logice și să faci rapid calculele, altfel timpul trece înainte să-ți dai seama.

Provocarea pas cu pas

Trei arbuști identici = 12

Așadar:

x + x + x = 12

Rezultă x = 4.

Un palmier + un arbust + un palmier = 10

Înlocuind valoarea arbustului:

y + 4 + y = 10

2y = 6 ⇒ y = 3.

Un palmier + doi cactuși = 13

Înlocuind valoarea palmierului:

3 + z + z = 13

2z = 10 ⇒ z = 5.

Ecuația finală:

un cactus + un arbust + un palmier = ?

5 + 4 + 3 = 12.

Răspuns: 12

Ai trecut testul?

Dacă mintea ta a făcut calculele în mai puțin de 11 secunde, poți să te mândrești: te numeri printre cei capabili să rezolve puzzle-uri logice extrem de rapid. Dacă nu ai reușit din prima, nu te descuraja – aceste exerciții sunt adevărate antrenamente pentru creier, menite să-ți îmbunătățească viteza de gândire și atenția la detalii.

De ce sunt utile aceste teste?

Specialiștii spun că puzzle-urile de tip IQ contribuie la dezvoltarea gândirii logice, la stimularea memoriei și la creșterea capacității de concentrare. Deși nu măsoară creativitatea sau inteligența emoțională, ele oferă o imagine interesantă asupra modului în care procesăm informațiile și rezolvăm problemele sub presiune.

Așadar, chiar dacă nu ești un geniu ca Arhimede, un puzzle de acest tip este o modalitate distractivă de a-ți testa limitele și de a-ți menține mintea în formă.