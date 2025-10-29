Ele ne pun la încercare memoria, viteza de gândire și capacitatea de concentrare. Astăzi îți propunem o provocare de doar câteva secunde, menită să îți testeze inteligența și spiritul de observație.

Pregătește-te, pentru că ai doar 9 secunde să rezolvi exercițiul! Ești gata? Începem numărătoarea inversă: 3... 2... 1... START!

Provocarea

Imaginea acestui test conține mai multe obiecte familiare: mingi de fotbal, mingi de baschet și ceasuri. Fiecare dintre ele are o valoare numerică ascunsă, iar sarcina ta este să identifici logica din spatele lor și să afli care este rezultatul final al ultimei ecuații. Totul ține de atenția la detalii!

Cum se rezolvă testul

După ce timpul a expirat, hai să analizăm împreună logica din spatele ecuațiilor:

Mingea de fotbal are 6 pete negre, așadar valoarea ei este 6.

Ceasul indică ora 3, deci valoarea asociată este 3.

Mingea de baschet este desenată cu 4 cercuri, ceea ce îi conferă valoarea 4.

Aplicând aceste reguli, putem descifra pas cu pas relațiile din imagine și ajungem la ecuația finală.

Rezultatul final

Ultima ecuație se rezolvă astfel: 2 × 3 – 3 = 3.

Prin urmare, răspunsul corect este cifra 3.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Un exercițiu excelent pentru minte

Chiar dacă nu ai găsit soluția în timpul limită, nu te descuraja! Aceste teste nu doar că sunt distractive, dar contribuie și la dezvoltarea gândirii logice și a atenției la detalii. Încearcă zilnic câte o provocare nouă pentru a-ți menține mintea ageră și rapidă.

Tu în cât timp ai reușit să găsești răspunsul?