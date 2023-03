Cât ar valora lucrarea

Tabloul realizat de pictorul american Jackson Pollock a fost găsit într-un raid al poliției bulgare, în timpul unei anchete privind o operațiune internațională de trafic de artă. Lucrarea care a făcut parte din colecția dictatorului român ar valora 50 de milioane de euro.

În ancheta care vizează o operațiune internațională de trafic de artă au fost reținuți mai mulți cetățeni greci și un cetățean bulgar. Procuratura orașului Sofia a precizat că tabloul poartă semnătura dictatorului român pe spate.

Tabloul ar fi fost oferit cadou

Opera de artă are o dedicație scrisă de mâna artistului, pentru celebra actriță americană Lauren Bacall: ,,Dedicat talentatei și prietenei mele Lauren Bacall, La mulți ani", datată 16 septembrie 1949, dată la care actrița a împlinit 25 de ani, mesajul fiind însoțit și de un autograf.

Autorităţiel bulgare precizează că tabloul ar putea fi trimis în România, dacă o cer autorităţile române. Mama actriţei Lauren Bacall este din Iaşi. Actriţa a fost nominalizată la Oscar pentru rolul din filmul "The mirror has two faces".

Lauren Bacall a fost o actrița americană devenită celebră la mijlocul secolului trecut. În 1999, Institutul American de Film a inclus-o pe Bacall pe locul 20 în lista celor mai mari vedete feminine din cinematografia clasică de la Hollywood.

Tabloul se află în Bulgaria de câteva luni

Pentru a dovedi autenticitatea tabloului, acesta trebuie examinat mai mult, conform sursei citate. Potrivit experților, acest tablou, care nu a fost încă expus nicăieri, se află în Bulgaria de câteva luni.

Cum arătau tablourile lui Ceaușescu

Portretele lui Ceauşescu trebuiau să semene foarte bine cu originalul. Artiştii autorizaţi să-l picteze realizau tablourile după fotografii oficiale, color, aprobate de secţia Propagandă Vizuală a Comitetului Central al PCR.

Sursă text: Click.ro