Pepenele este considerat fructul vedetă al verii. Se găsește în piețe și supermarketuri, iar gustul său este inconfundabil. În plus, are multiple beneficii pentru organism, relatează Click.ro.

Conține peste 90% apă, ceea ce îl face ideal pentru hidratarea organismului în sezonul cald. Este bogat în antioxidanți, cum ar fi licopenul, care protejează inima și pielea.

De asemenea, pepenele are un conținut ridicat de vitamina C, esențială pentru susținerea imunității. Cei care țin dietă pot alege pepenele fără griji, deoarece are puține calorii și, datorită fibrelor, sprijină digestia.

Singurul loc din România unde se cultivă pepeni cu gust de ananas

De obicei, în România sunt întâlniți pepenii verzi și cei galbeni. Însă, puțini știu că tot aici se cultivă și pepeni cu gust de ananas. La Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, cercetătorii au omologat un soi de pepene galben numit kajari melon, originar din India. Acesta este atât de parfumat încât poate fi folosit și pe post de odorizant de cameră. Acum, se cultivă și la noi.

Vorbim despre un soi cu fruct foarte mic, până la 300 de grame, care ajunge, practic, pentru o singură masă și o singură persoană, spune expertul. Potrivit acestuia, pepenele "este foarte parfumat, pulpa albă și dulce”.

Tot acolo sunt cultivați și pepenii cu gust de ananas. Cercetătorii au început anul acesta procesul de aclimatizare și omologare pentru acest soi, care provine, la rândul său, din Asia.

Interesul nu este generat doar de pepenii cu gust de ananas. În România apar tot mai multe soiuri inedite. Pe lângă pepenele roșu clasic, fermierii au început să cultive pepeni fără semințe sau cu miez galben.