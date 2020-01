Supa MINUNE. Cât poți slăbi SĂNĂTOS într-o săptămână

Rețeta este eficientă în arderea grasimilor. Iată de ce este nevoie:

Supa-minune. Ingrediente:

6 cepe potrivite

2-3 rosii

1 varza mica

1 ardei gras

1 castravete

1 morcov

Sare de Himalaya dupa gust (de preferat cat mai putina)

Supa-minune. Mod de preparare:

Toate ingredientele se spala, se curata de coaja (la care este cazul), se taie cubulete mici, apoi se adauga intr-o oala suficient de mare incat sa le cuprinda. Peste toate legumele se adauga apa si nimic altceva, pana cand aceasta le va acoperi. Aceasta reteta este una originala, deci pentru a avea efectul propus, nu trebuie sa adaugati sau sa scoateti nimic. Fierbeti supa timp de 1 ora, adaugati sarea si este gata pentru consum. Nu uitati in timpul in care aceasta fierbe, trebuie sa aveti grija sa mai adaugati apa, din cand in cand, pentru a nu seca prea mult. Mancati supa de cate ori vi se face foame, dar nu mai mult de 4 ori pe zi.

Supa-minune. Pașii pe care îi poți urma pentru a scăpa de kilogramele în plus

Ziua 1: Dimineata bei 2 pahare de apa pe stomacul gol, si nu mananci nimic pana la ora 10. Cand s-a facut ora 10, mananca o portie de supa. Inainte cu 30 de minute de ora pranzului, mananca 2 fructe si bea din noi 2 pahare de apa (orice fruct preferi – mar, portocala sau para). La pranz mai mananci o portie de supa. Dupa amiaza nu mai trebuie sa mananci nimic, ci doar sa consumi din nou apa. La ora 18.00 poti sa servesti ultima portie de supa. Cu 2 ore inainte de culcare mai bea din nou 2 pahare de apa. Daca totuși îți mai este puțin foame, mai poti gusta dintr-un fruct.

Ziua 2: Identica cu prima zi. In plus fata de supa de legume, fructe, si apa, ar trebui sa mai mananci daca vrei, fie la pranz fie seara, 2-3 cartofi mici copti, peste care poti adauga putin ulei de masline si sare de Himalaya. Inca o data, nu uita sa consumi apa.

Ziua 3: Pastreaza acelasi meniu ca in prima zi, numai ca fructele trebuie sa le inlocuiesti cu legume, legume pe care stii ca poti sa le mananci in stare cruda. Din nou, nu uita sa bei apa.

Ziua 4: Acelasi lucru este valabil si pentru ziua a patra, numai ca nu trebuie sa consumi nici un alt fruct decat banane. Nu uita sa consumi apa.

Ziua 5 : Consumi aceeași mâncare ca în prima zi a dietei. Dimineata bei 2 pahare de apa pe stomacul gol, si nu mananci nimic pana la ora 10. Cand s-a facut ora 10, mananca o portie de supa. Inainte cu 30 de minute de ora pranzului, mananca 2 fructe si bea din noi 2 pahare de apa (orice fruct preferi – mar, portocala sau para). La pranz mai mananci o portie de supa. Dupa amiaza nu mai trebuie sa mananci nimic, ci doar sa consumi din nou apa. La ora 18.00 poti sa servesti ultima portie de supa. Cu 2 ore inainte de culcare mai bea din nou 2 pahare de apa. Daca totuși îți mai este puțin foame, mai poti gusta dintr-un fruct.

Ziua 6 : Urmeaza instructiunile a doua zi. Dimineata bei 2 pahare de apa pe stomacul gol, si nu mananci nimic pana la ora 10. Cand s-a facut ora 10, mananca o portie de supa. Inainte cu 30 de minute de ora pranzului, mananca 2 fructe si bea din noi 2 pahare de apa (orice fruct preferi – mar, portocala sau para). La pranz mai mananci o portie de supa. Dupa amiaza nu mai trebuie sa mananci nimic, ci doar sa consumi din nou apa. La ora 18.00 poti sa servesti ultima portie de supa. Cu 2 ore inainte de culcare mai bea din nou 2 pahare de apa. Daca totuși îți mai este puțin foame, mai poti gusta dintr-un fruct.

In plus fata de supa de legume, fructe, si apa, ar trebui sa mai mananci daca vrei, fie la pranz fie seara, 2-3 cartofi mici copti, peste care poti adauga putin ulei de masline si sare de Himalaya. Inca o data, nu uita sa consumi apa.

Ziua 7: Urmeaza instructiunile din cea de-a treia zi. Fructele trebuie sa le inlocuiesti cu legume, legume pe care stii ca poti sa le mananci in stare cruda. Din nou, nu uita sa bei apa.

