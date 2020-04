Soţul întârzia iar la serviciu. Când spăla rufele, soţia a văzut ASTA. I-a venit să-şi rupă hainele!

Când şi-au unit destinele, Jonna credea că acela va fi începutul unei căsătorii fericite până la adânci bătrâneţi. Ulterior, şi-a dat seama că totul era în imaginaţia ei. Din acea zi, vălul i-a căzut parcă de pe ochi şi a început să vadă ADEVĂRUL.

"Dacă soţul tău te face să te simţi singură, spală-i hainele!" Acesta este mesajul pe care tânăra l-a postat pe o reţea de socializare, sperând că, după ce-l vor citi, femeile care se află în aceeaşi situaţie se vor trezi!

"Nu-mi amintesc ca Prinţul din poveste să vină acasă atât de obosit, încât să nu mai aibă chef de nimic. Nici să se ducă direct la culcare, epuizat... Nici să nu mai mănânce, acuzând, şi de această dată, epuizarea. În acea zi, mi-am dat seama că eu sunt cea care-i provoacă stările de rău. Palmele nu i-ar mai fi bătătorite, hainele nu i-ar mai fi rupte dacă EU n-aş mai vrea mobila aceea nouă", a mai scris Jonna.

"Când am sortat rufele ca să le bag în maşina de spălat, am observat că hainele mele erau impecabile. Erau noi, culorile erau vibrante, nu aveau nicio scamă. Nici nu-mi venea să le spăl... În schimb, hainele lui erau atât de roase şi de şterse, încât nici nu-mi venea să le mai spăl. Le-aş fi aruncat! Până şi lenjeria intimă era ruptă şi roasă de atâta purtat... Abia atunci mi-am dat seama cât de mult munceşte soţul meu pentru a întreţine familia. Săracul, nu cerea nimic în schimb. Erau zile când nu avea nevoie nici măcar de mâncare. Am fost oarbă ani la rând... Nu m-am gândit decât la mine şi la copilul nostru. Am uitat de cel care ne punea pâinea pe masă", a mărturistit aceasta.

Din acel moment, Jonna şi-a dat seama că soţul ei era cel care avea nevoie de dragoste, şi nu ea. Dragostea lui pentru soţie şi pentru fiica lor nu putea fi exprimată în cuvinte. Bărbatul se dăruia trup şi suflet casei şi muncea până la epuizare pentru ca cele două suflete să trăiasă fără griji.

"Mâinile lui sunt aspre, pline de bătături şi tăieturi. Hainele îi sunt decolorate, pătate şi rupte. Dar nimic din toate astea nu-l deranjează pentru că inima lui e plină de dragostea pe care o poartă familiei", a încheiat Jonna.