Peroxidul de hidrogen: soluția oxidantă care distruge mucegaiul

Peroxidul de hidrogen (H₂O₂) la 3% este un oxidant eficient care acționează simultan ca înălbitor, dezinfectant și fungicid. Pentru a-l folosi, pulverizați soluția nediluată direct pe suprafața afectată și lăsați să acționeze timp de 10 minute. Aceasta pătrunde în profunzimea pereților poroși, descompunând structura mucegaiului fără a emite vapori toxici sau a decolora materialele. După acest interval, ștergeți cu o cârpă curată – rezultatele sunt vizibile imediat.

Bicarbonatul de sodiu: abraziv natural și protector anti-mucegai

Bicarbonatul de sodiu acționează ca un abraziv ușor și un dezinfectant natural. Pentru un efect maxim, preparați o pastă groasă cu puțină apă și aplicați-o pe petele de mucegai, frecând ușor cu o perie moale. Proprietățile sale alcaline împiedică reapariția mucegaiului, iar combinația cu câteva picături de oțet intensifică efectul mecanic prin eliberarea de bule de dioxid de carbon. Clătiți și uscați suprafața pentru un rezultat impecabil.

Uleiul esențial de arbore de ceai: protecție și aromaterapie

Uleiul de arbore de ceai este recunoscut pentru proprietățile antibacteriene și antifungice. Amestecați două lingurițe de ulei cu 450 ml de apă și pulverizați pe zonele afectate, lăsând soluția să se usuce natural. Aceasta creează un strat protector care previne reapariția mucegaiului și parfumează subtil încăperea. Pentru o aromă mai plăcută, puteți adăuga câteva picături de ulei esențial de lămâie, eucalipt sau lavandă.

sursa: Click.ro