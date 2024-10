Autorul Graham Hancock a petrecut cinci ani studiind misterele omenirii vechi de secole întregi. Și concluzia la care a ajuns este că Sfinxul din Egipt, Tiahuanaco din Bolivia și Teotihuacan din Mexic au fost inspirate de o cilivizație care a dispărut.

Zilele trecute, cercetătorul își pune o întrebare perfect valabilă – strămoșii noștri încearcă cumva să ne avertizeze în privința forțelor geofizice, care pot declanșa Apocalipsa? Călătorind în jurul lumii și studiind civilizațiile, Graham Hancock a strâns dovezi care atestă faptul că a existat o civilizație care a înflorit înainte de ultima Eră Glaciară.

Oamenii de știință se așteaptă ca următoarea inversare a Polilor magnetici să se întâmple în 2030. Va veni odată cu ea și distrugerea întregii planete? E posibil ca geniile antice, care au făcut hărțile Antlanticii, al constructorilor piramidelor, ale matematicienilor, navigatorilor și astronomilor, să încerce să ne transmită ceva.

Se pare că mesajul lor e că distrugerea aproape completă a omenirii, care este ciclică și repetitivă, face parte din viața pe Pământ. Asemenea distrugeri masive s-au întâmplat de mai multe ori până acum și se vor mai întâmpla și de-atunci înainte. Suntem noi, oamenii, pregătiți pentru sfârșitul lumii?

Ultima inversare a Polilor magnetici ai Pământului a avut loc în urmă cu 12.400 de ani – momentul exact în care alinierea piramidelor din Egipt s-a petrecut. Iar miturile care circulă cu privire la ele are de-a face nu numai cu dezastrele din trecut, ci și cu cele din viitor. Obiectivul lor pare să fie transmiterea unui avertisment despre un cataclism global.

Planurile Marelui Creator

„Nu pot să nu mă gândesc că ceva ce poate fi de o importanță crucială pentru omenire stă să fie descoperit în piramide și Sfinx”, spune autorul amintit mai sus. „Prima dată, lumea a fost distrusă, ca pedeapsă pentru comportamentul regretabil al oamenilor, de un foc imens venit din ceruri. A doua apocalipsă s-a petrecut când axa Pământului s-a schimbat și Terra a fost acoperită de gheață. Lumea a pierit într-o inundație universală. Lumea actuală e a patra. Iar soarta ei depinde de credința oamenilor în planurile Marelui Creator…”, a ținut să scrie autorul în cartea sa best seller.

Profețiile ne spun că următoarea distrugere globală va fi subită „la o oră la care nu ne așteptăm, așa cum cerul e străfulgerat adesea dintr-o parte în alta a cerului. Soarele se va întuneca, Luna își va pierde din strălucire, stelele vor cădea de pe cer și puterea Raiului va fi zdruncinată serios. Din doi oameni aflați pe câmp, unul va rămâne, altul va dispărea, iar din două femei care trudesc în gospodărie, una va rămâne, alta va dispărea. Ce s-a întâmplat în trecut se poate întâmpla din nou. Nimic nou sub Soare”, stă scris în cartea „Fingerprints of the Gods”, semnată de Graham Hancock.

