Crocanța frunzelor, aroma sa ușor dulceagă și capacitatea de a se păstra mult timp o fac un ingredient indispensabil, însă nu toți gospodarii reușesc să mențină aceste calități după recoltare.

Una dintre cele mai frecvente probleme este așa-numita „băloșire” a verzei, atunci când frunza devine moale, apoasă și lipicioasă, pierzând textura și prospețimea. Se spune că există un truc vechi, păstrat de bulgăroaice, care poate salva varza și o face să rămână fermă și crocantă chiar și după depozitare îndelungată, un secret transmis din generație în generație.

Ce înseamnă că varza se „băloșește”?

Atunci când vorbim despre „băloșirea” verzei, ne referim la procesul prin care frunza își pierde structura fermă și devine moale, umedă și lipicioasă, fapt care afectează gustul și textura preparatelor.

Aceasta poate apărea din mai multe motive: uneori varza a fost recoltată fie prea devreme, fie prea târziu, ceea ce afectează capacitatea frunzelor de a reține apa; alteori, condițiile de depozitare, cum ar fi un mediu prea cald sau prea umed, accelerează procesul de înmuiere.

De asemenea, manipularea excesivă, lovirea sau tăierea frunzelor înainte de folosire poate contribui la deteriorarea lor. Rezultatul este o legumă care nu mai are textura plăcută pentru consumul direct sau pentru murături și gătit, lucru frustrant pentru oricine dorește să păstreze varza proaspătă cât mai mult timp.

Trucul bulgăroaicelor: cu ce se vântură corect varza

Bulgăroaicele, cunoscute pentru metodele lor tradiționale și simple de conservare a legumelor, au un secret vechi pentru a preveni băloșirea verzei: vânturarea frunzelor cu apă rece înainte de păstrare sau gătire.

Metoda este simplă, dar necesită puțină răbdare și delicatețe. În primul rând, frunza trebuie separată frunză cu frunză, pentru a permite aerului să circule între ele și pentru a evita ca frunzele interioare, mai fragile, să se deterioreze.

Apoi, fiecare frunză se scufundă câteva secunde într-un lighean sau bol cu apă rece. Această scufundare ajută fibrele din frunză să-și mențină structura, conferindu-i elasticitate și prevenind înmuierea.

După ce frunza a fost ușor scursă, aceasta se vântură delicat, ridicând-o de la mijloc și mișcând-o în aer asemenea unui „puf” ușor de vânt, fără a folosi prosop sau foarfecă. În final, frunza trebuie așezată în straturi aerisite, fie în borcane, fie într-un spațiu de depozitare, pentru a evita contactul strâns și acumularea umezelii.

Citește continuarea pe Click.ro