Ce este Aegyo Sal?

Aegyo Sal, cunoscută și sub denumirea de „cute eye bags” (pungi drăgălașe sub ochi), este o tehnică de machiaj care evidențiază zona de sub ochi pentru a crea un efect tineresc și plin de prospețime. Spre deosebire de cearcănele clasice care indică oboseala, Aegyo Sal pune accent pe o umflătură subtilă, naturală, chiar sub linia inferioară a ochiului. Aceasta face ca ochii să pară mai mari, mai expresivi și mai luminoși – un detaliu perfect pentru un look plin de viață.

Această tehnică este foarte populară în rândul idolilor K-pop și al vedetelor coreene, fiind considerată un truc esențial pentru a emana tinerețe și energie.

Cum să obții acest look în câțiva pași simpli?

Obținerea efectului Aegyo Sal este mai ușoară decât pare și necesită doar câteva produse de bază:

- Aplică un iluminator deschis sau un corector pe zona de sub ochi, exact de-a lungul liniei unde se formează natural o umflătură subtilă.

- Folosește un creion sau fard maro deschis pentru a contura discret linia inferioară a ochiului, accentuând umflătura creată de iluminator.

- Cu o pensulă mică sau cu degetele, estompează ușor conturul pentru a crea un efect natural și armonios.

- Aplică o pudră translucidă pentru a fixa machiajul și a-i prelungi rezistența pe parcursul zilei.

Cum funcționează această tehnică?

Aegyo Sal creează iluzia de ochi mai mari și mai strălucitori, adăugând în același timp un efect de prospețime feței. Acest look subtil și natural oferă impresia unui ten odihnit și tineresc, fiind ideal pentru persoanele care își doresc un machiaj simplu și eficient.

Sfaturi pentru un aspect reușit

Optează pentru produse cremoase: Acestea se amestecă mai bine cu pielea și oferă un efect mai natural.

Evită exagerarea: Conturul prea intens sau iluminarea excesivă pot strica aspectul subtil și proaspăt.

Alege nuanțe calde: Fardurile sau iluminatoarele în tonuri calde (beige sau roz pal) oferă o senzație de naturalețe.

De ce este machiajul coreean atât de apreciat?

Machiajul coreean se concentrează pe evidențierea frumuseții naturale, punând accent pe pielea strălucitoare, ochii expresivi și un look catifelat. Aegyo Sal exemplifică perfect această filosofie, demonstrând că detaliile mici pot face diferența într-un machiaj reușit.

Indiferent dacă mergi la birou, la o întâlnire sau pur și simplu vrei să te simți bine în pielea ta, această tehnică este soluția ideală pentru un look proaspăt, tineresc și plin de farmec. Încearc-o și vei vedea cum ochii tăi vor străluci ca niciodată!

