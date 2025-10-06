Cunoscut pentru stabilitatea sa economică și fiscalitatea redusă, Liechtenstein figurează constant în topul mondial al statelor cu cel mai ridicat PIB pe cap de locuitor. Salariile pot ajunge până la 8.000 de euro lunar, iar în unele cazuri angajatorii oferă cazare gratuită și alte beneficii sociale.

Cât se câștigă în Liechtenstein

Salariul mediu în micul principat este de aproximativ 6.800 de franci elvețieni (circa 7.150 de euro). Veniturile diferă însă în funcție de domeniu:

managerii generali, directorii IT sau coordonatorii de call center pot primi între 14.000 și 16.700 CHF (12.900 – 15.200 euro);

la polul opus, asistenții de creșă, croitoresele sau consilierii sociali câștigă între 2.200 și 2.600 CHF (2.000 – 2.350 euro).

Pe lângă salariile ridicate, Liechtenstein se remarcă printr-un sistem fiscal prietenos, cu un impozit pe profit de 12,5% și un TVA de doar 8,1%, mult sub media europeană.

Locuri de muncă disponibile

Pe platforma oficială EURES sunt listate 294 de posturi vacante, printre care:

cuplu pentru servicii domestice – contract permanent, cazare gratuită și beneficii sociale;

lucrător domestic – contract stabil, salariu peste medie;

operator de mașini pentru tratarea suprafețelor – contract temporar;

muncitor la asamblare – normă întreagă, remunerație în funcție de experiență;

personal pentru logistică – contract temporar;

menajeră într-un cămin rezidențial – cazare și beneficii incluse;

frizer – post disponibil într-un salon premium.

Condiții pentru angajare

Cunoașterea limbii germane reprezintă un avantaj important, însă nu este întotdeauna obligatorie. Deși Liechtenstein nu este stat membru al Uniunii Europene, el face parte din Spațiul Economic European, ceea ce permite cetățenilor UE să lucreze legal pe baza unui permis de ședere.

Tipurile de permise disponibile includ:

Permis L – pentru contracte de până la 12 luni;

Permis B – pentru șederi temporare, reînnoibil la 5 ani;

Permis C – pentru rezidență permanentă după 10 ani;

Permis de trecere a frontierei – pentru cei care locuiesc într-o țară vecină, dar lucrează zilnic în Liechtenstein.

Pe lângă salariile atractive, țara oferă servicii medicale și educaționale de top, siguranță ridicată și un standard de viață excepțional.

Ce este rețeaua EURES

EURES (European Employment Services) este o inițiativă a Uniunii Europene menită să faciliteze mobilitatea forței de muncă în Spațiul Economic European – adică în țările UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția.

Prin intermediul platformei, candidații pot:

accesa oferte de muncă verificate;

primi informații despre condițiile de lucru, impozite și asigurări sociale;

beneficia de consiliere personalizată;

obține sprijin financiar pentru relocare, interviuri sau cursuri de limbă.

Cu salarii care pot depăși 8.000 de euro pe lună, taxe mici și stabilitate economică exemplară, Liechtenstein se conturează drept una dintre cele mai atractive destinații pentru cei care își caută un loc de muncă în Europa.