Iată care sunt cele patru zodii vizate de schimbări majore și ce mesaje le transmite Universul:

Leu – Renaștere personală și putere interioară

Leii intră într-o perioadă în care energia lor vitală atinge un nou nivel. Universul le transmite un mesaj clar: este timpul să-și recâștige încrederea și să își urmeze chemarea autentică. Multe obstacole care i-au ținut pe loc în ultimii ani încep să se dizolve. Fie că este vorba despre o schimbare de carieră, o decizie curajoasă în plan personal sau o ruptură necesară, Leii vor simți că prind din nou aripi.

Scorpion – Adevăruri ascunse ies la lumină

Pentru Scorpioni, această perioadă aduce revelații importante. Secrete, intuiții și conexiuni karmice apar din senin, iar ceea ce părea confuz capătă, în sfârșit, sens.

Este un moment puternic de curățare emoțională și de închidere a unor cicluri vechi. Mulți Scorpioni vor simți nevoia să își schimbe complet stilul de viață sau să renunțe la persoane toxice.

Vărsător – Salt profesional și recunoaștere publică

Vărsătorii primesc o undă verde pentru afirmare profesională. Ideile lor originale, cândva respinse sau ignorate, încep să fie recunoscute și căutate.

Este o perioadă în care se pot deschide uși neașteptate: oferte, parteneriate, promovări sau chiar o schimbare de direcție radicală, dar inspirată. Vărsătorii care au muncit în tăcere vor culege acum roadele.

Rac – Transformări în iubire și familie

Racii simt din plin influența Lunii și a mișcărilor astrale din ultimele luni. Pentru ei, Universul aduce mesaje legate de vindecare emoțională, de relații profunde și de echilibru între dăruire și primire. Fie că e vorba despre un nou început în dragoste sau despre o decizie curajoasă legată de familie, Racii vor simți că inima lor se deschide către un nou capitol.

sursa: Click