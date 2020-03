Scena șocantă dintr-un documentar despre industria filmelor pentru adulți care i-a făcut pe participanți să plângă

Potrivit unui chestionar la care au răspuns peste 1.000 de subiecți, 77% dintre bărbați și 47% dintre femei au recunoscut că au urmărit filme pentru adulți, în ultima lună. Pe de altă parte, 24% dintre participanții la studiu au recunoscut că s-au simțit obligați să încerce lucruri noi în dormitor, să experimenteze scenele porno din filmele vizionate. 19% dintre aceștia au recunoscut că au regretat experiența. Și totuși, 35% dintre subiecți au susținut că viața sexuală a fost îmbunătățită.



Un documentar BBC care urmărește trăirile a șase tineri în jurul vârstei de 20 de ani, care merg în Spania pentru a observa, direct de pe platourile de filmare, ce se află, de fapt, în spatele industriei porno, a șocat opinia publică.



Cele șase persoane sunt: o tânără de 24 de ani care mărturisește deschis că a devenit dependentă de filme pentru adulți, un bărbat de 28 de ani care se declară fan al producțiilor de acest gen, o tânără de 22 de ani care susține că astfel de filme sunt împotriva principiilor sale, o alta, de 24 de ani, care se gândea, în trecut, să joace în astfel de filme, dar și doi consumatori "obișnuiți" de filme XXX.



Discuțiile purtate de aceștia scot la iveală controverse puternice în legătură cu sexualitatea. Documentarul surprinde și partea întunecată, prin mărturiile acestora despre cum le-a fost afectată viața intimă.



"Industria filmelor pentru adulți este, pentru mulți, un reper. Cred că poate fi îndreptată spre depășirea barierelor și a tabuurilor de tot felul. Marea majoritate a filmelor pentru adulți sunt împărțite pe categorii bine delimitate - gen, rasă și stereotipuri sexuale. Numai prin astfel de discuții putem combate, cumva, controversele. Eu am început să mă uit la filme porno de la 12 ani. Educația mea sexuală din ele vine. Cred că asta este o mare problemă pentru că sexul nu este și nici nu trebuie să fie porno", a mărturisit Neelam Tailor.



Pentru mulți, filmele porno sunt un job de zi cu zi, nicidecum o fantezie. Și, de cele mai multe ori, aparențele înșală. În spatele camerelor de filmat se desfășoară adevărate drame. În plus, strălucirea este doar pe ecran. Dincolo de decor, există tot felul de abuzuri, unele greu de imaginat.



Anumite scene din documentar sunt greu de urmărit. De exemplu, cei șase fac cunoștință cu un tânăr actor care făcea o operație de mărire a zonei intime. Și asta doar pentru a corespunde standardelor fanteziste.



Într-o altă scenă, tinerii sunt duși în spatele cortinei, iar ce văd acolo îi face să izbucnească în lacrimi! Cameron Dale, un tânăr de 21 de ani, spune că i s-a făcut silă când a fost dus să-l cunoasă pe marele Ignacio ‘Torbe’ Allende Fernandez, cunscut în industrie ca "Regele industriei porno din Spania".



"Când am luat parte, ca spectator, la scena lui Torbe, știam că are o reputație proastă pentru că nu se dă în lături de la nimic. Dar nimic! E adeptul scenelor extreme. A fost fix cum mi l-am imaginat. Abordarea sa este complet diferită de cea a producătorilor obișnuiți. Am simțit cum mi se face rău în momentul în care am văzut cum mai mulți bărbați se dezbracă, își pun măști și se strâng în jurul unei tinere de 19 ani, gata să atace. Dar ce m-a dat cel mai rău peste cap a fost faptul că nici măcar nu erau plătiți pentru asta. O făceau de plăcere. Mai mult, erau ferm convinși că este ceva normal!", a spus Cameron.