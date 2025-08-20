Ortodoxe

Sf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie

Greco-catolice

Sf. pf. Samuel; Sf. Bernard

Romano-catolice

Ss. Bernard, abate, înv.; Samuel, profet



Sfântul Proroc Samuel este pomenit de Biserică în ziua de 20 august.

Prorocul Samuel este cel prin care, în istoria poporului evreu, se face tranziția între perioada judecătorilor și cea a regilor.

Judecător peste Israel, Samuel a îmbătrânit și a pus în locul său pe cei doi fii ai săi, dar aceștia n-au voit să umble în căile lui, ci s-au abătut și au început a face judecăți nedrepte.

Bărbații israeliți au mers atunci la Sfântul Samuel și i-au zis, iar fiii tăi nu umblă pe calea ta; deci să pui împărat peste noi, precum și celelalte neamuri au împărații lor.

Cuvintele lor n-au fost plăcute înaintea lui, pentru că aceia nu cereau să-i pedepsească pe fiii săi sau să-i îndepărteze de la judecătorie, lucru care era gata să-1 facă, ci cereau să le pună împărat.

S-a rugat atunci către Domnul, iar Domnul a zis: 'Ascultă glasul popoarelor acestea și fă precum cer, că nu te-au defăimat pe tine, ci pe Mine, ca să nu împărățesc peste ei. Spune-le însă stăpânirea împăratului care va împărăți peste dânsele'. (Viețile Sfinților)

Și a grăit Samuel către popoare: 'O, bărbați ai lui Israel, să știți că va stăpâni peste voi împăratul pe care îl cereți. El va lua pe fiii voștri și îi va face slujitorii lui. Îi va îmbrăca în arme, pe cai îi va pune și le va porunci să alerge înaintea caretelor sale. Îi va pune polcovnici și sutași, și încă îi va robi pentru mine. Îi va face să are țarinilor sale, secerători secerișurilor sale, culegători viilor sale, și lucrători la toate lucrurile plăcute lui. Fetele voastre le va lua la fierberile de mirosuri, la bucătării și la pitării. Satele, viile, măslinișurile și toate bunătățile le va lua și le va da slugilor sale; iar semințele, viile și țarinile ce vă vor rămâne vouă le va zeciui, adică și din acelea să-i dați a zecea parte. Asemenea și slugile și dobitoacele voastre cele mai bune le va lua de la voi pentru el, și voi veți fi robii lui, și veți striga îngreuiați în zilele acelui împărat, dar Domnul nu vă va auzi, pentru că singuri ați cerut împărat'. (Viețile Sfinților)

Ei nu au voit să asculte cuvintele lui, ci strigau către dânsul: 'Vrem împărat, ca să fim și noi cum sunt celelalte neamuri, adică împărat care să ne judece pe noi și să ne ducă la război împotriva vrăjmașilor'. (Viețile Sfinților)

A fost ales atunci Saul, pentru care Domnul i-a poruncit Sfântului Samuel să-l ungă împărat al lui Israel.

Saul a greșit însă în fața Domnului, neascultând porunca Lui de a nu opri din prăzile luate în urma unei lupte. Întrebat despre această neascultare, Saul a răspuns că au fost luate din prăzi oi și vite spre a fi aduse jertfă Domnului Dumnezeului lui Samuel.

Răspunsul Sfântului Proroc Samuel a fost: 'Au doară arderile de tot și jertfele sunt tot așa de plăcute Domnului, ca și ascultarea glasului Domnului? Ascultarea este mai bună decât jertfa și supunerea mai bună decât grăsimea berbecilor. Căci nesupunerea este un păcat la fel cu vrăjitoria și împotrivirea este la fel cu închinarea la idoli. Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului, și El te-a lepădat, ca să nu mai fii rege peste Israel'. (Regi I, 15; 22-23)

În locul lui Saul, a fost atunci uns un nou rege al Israelului, David, proroc și împărat, fiul cel mai mic al lui Iesei Betleemitul.