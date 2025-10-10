Sfantul Ambrozie de la Optina este cinstit pe 10 octombrie.

Sfantul Ambrozie de la Optina este unul dintre cei mai renumiti sfinti pe care i-a dat lumii pamantul sfintit din Manastirea Optina. Nascut in data de 21 noiembrie 1812, intr-o localitate din regiunea Tambov, si trecut la cele vesnice in ziua de 10 octombrie 1891, acest cuvios parinte a fost canonizat in anul 1988, desi ucenicii sai l-au cinstit inca din ziua trecerii sale la cele vesnice.

Sfintii Mucenici Evlampie si Evlampia s-au nascut in Nicomidia fiind frati. In timpul persecutiilor pornite de Maximian acestia, impreuna cu mai multi crestini, au parasit cetatea, ascunzandu-se in munti. Cand Evlampie a trebuit sa mearga in cetate dupa hrana, a vazut afisat pe un perete un edict imperial care proclama prigonirea crestinilor. Pentru faptul ca a rupt acest edict a fost arestat si dus inaintea judecatorului.



Deoarece nu a vrut sa se lepede de Hristos inaintea acestuia, Evlampie a fost supus la multe chinuri. Auzind de chinurile fratelui ei, Evlampia s-a infatisat inaintea judecatorului, marturisind credinta in Hristos. Evlampia a fost la randul sau torturata. In cele din urma, Evlampie a fost decapitat, iar sora sa a murit mai inainte ca sa i se taie capul. Impreuna cu ei au mai fost omorati inca doua sute de crestini.

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

Sfantului Cuvios Vasian;

- Sfantului Teofil marturisitorul;

Maine, 11 octombrie, facem pomenirea Sfantului Apostol Filip.

Sursa: CrestinOrtodox.ro