Sărbătoarea zilei: 10 octombrie. Un mare sfânt este cinstit de creștinătate. Cruce neagră în calendar

Sfantul Ambrozie de la Optina este cinstit pe 10 octombrie.

Sfantul Ambrozie de la Optina este unul dintre cei mai renumiti sfinti pe care i-a dat lumii pamantul sfintit din Manastirea Optina. Nascut in data de 21 noiembrie 1812, intr-o localitate din regiunea Tambov, si trecut la cele vesnice in ziua de 10 octombrie 1891, acest cuvios parinte a fost canonizat in anul 1988, desi ucenicii sai l-au cinstit inca din ziua trecerii sale la cele vesnice.

Sfintii Mucenici Evlampie si Evlampia s-au nascut in Nicomidia fiind frati. In timpul persecutiilor pornite de Maximian acestia, impreuna cu mai multi crestini, au parasit cetatea, ascunzandu-se in munti. Cand Evlampie a trebuit sa mearga in cetate dupa hrana, a vazut afisat pe un perete un edict imperial care proclama prigonirea crestinilor. Pentru faptul ca a rupt acest edict a fost arestat si dus inaintea judecatorului.

Deoarece nu a vrut sa se lepede de Hristos inaintea acestuia, Evlampie a fost supus la multe chinuri. Auzind de chinurile fratelui ei, Evlampia s-a infatisat inaintea judecatorului, marturisind credinta in Hristos. Evlampia a fost la randul sau torturata. In cele din urma, Evlampie a fost decapitat, iar sora sa a murit mai inainte ca sa i se taie capul. Impreuna cu ei au mai fost omorati inca doua sute de crestini.

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

Sfantului Cuvios Vasian;

- Sfantului Teofil marturisitorul;

Maine,  11 octombrie, facem pomenirea Sfantului Apostol Filip.

Sursa: CrestinOrtodox.ro