Sfântul Apostol Iacob a fost fratele Sfantului Apostol Matei, iar tatal lor se numea Alfeu. A fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos si a propovaduit cuvantul Evangheliei in sudul Palestinei si in Egipt. Traditia spune ca Sfantul Iacob a murit rastignit pe cruce.

A vestit Evanghelia in sudul Palestinei si in Egipt. Datorita lucrarii sale, multi pagani au crezut in Hristos, au fost construite biserici si au fost hirotoniti preoti si episcopi. A fost numit si "samanta dumnezeiasca”, pentru ca a semanat cuvantul Evangheliei in inimile oamenilor.

Sfantul Iacob al lui Alfeu a fost rastignit pe cruce de pagani. El nu trebuie confundat cu Sfantul Apostol Iacob al lui Zevedeu (praznuit pe 30 aprilie) si nici cu Iacob "fratele Domnului" (praznuit pe 23 octombrie), intaiul episcop al Ierusalimului.

Troparul Sfantului Apostol Iacob al lui Alfeu (Glasul al 3-lea):

"Apostole Sfinte Iacob, roaga-L pe mult milostivul Dumnezeu sa dea sufletelor noastre iertare de pacate."

Tot astazi, facem pomenirea:

- Icoanei Maicii Domnului - Potoleste intristarile noastre;

- Sfintilor Cuviosi Andronic si Atanasia, sotia lui;

- A dreptului Avraam si a nepotului sau, Lot;

- Sfintei Mucenite Poplia;

- Sfantului Cuvios Petru;

- Sfantului Mucenic Ignatie Athonitul.



Maine, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Evlampie si Evlampia, sora lui.