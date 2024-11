"Este o adevărată minunăție, vă veți îndrăgosti de el!", spune vloggerul culinar, care a creat această rețetă inspirată de tendința ciocolatei Dubai, unul dintre cele mai populare deserturi ale momentului.

Pentru a prepara acest desert special, aveți nevoie de: 700 g biscuiți petit beurre, 300 ml lapte, 200 g ciocolată albă, 150 g unt cu 80% grăsime, 140 g fistic decojit, 100 g cremă de fistic, 150 g fidea pentru kataif, 100 g cremă de fistic și 50 g unt pentru umplutură. Pentru glazura finală, veți folosi 250 g ciocolată cu lapte și 150 ml smântână pentru frișcă.

"Rețeta de salam de biscuiți Dubai cu cremă de fistic este excepțională! Nu am mai mâncat un salam atât de bun de mult timp. Este desertul copilăriei mele și sunt sigură că și al vostru", spune Jamila, cunoscută pentru rețetele sale inovative. Deși salamul de biscuiți este un desert iubit în România, nu mulți știu că acest preparat își are originile în Italia și Portugalia, fiind cunoscut în Italia sub numele de „Salame di cioccolato”.

„Am vrut să adaptez acest desert la trendul cu ciocolata Dubai, care este foarte populară acum. Am observat că se găsește în multe variante pe piață și am decis să o folosesc în rețeta mea. Pe lângă asta, fisticul este preferatul meu, așa că am creat un desert cu gust bogat și o textură perfectă, ideal pentru sărbători”, explică Jamila.

Cum se face salamul de biscuiți Dubai cu cremă de fistic:

Jamila povestește că pentru această rețetă nu a folosit una clasică, ci a creat-o după gustul ei personal. „Am început cu biscuiții tip petit beurre, care sunt mai ușor de folosit decât cei mai uscați, dar, dacă amestecul vi se pare prea uscat, mai adăugați lapte cald până când obțineți o consistență potrivită. Am folosit lapte, cremă de fistic, unt și ciocolată albă ca bază pentru compoziție. Nu am mai fost nevoie de zahăr, pentru că atât ciocolata cât și crema de fistic sunt deja îndulcite”, detaliază Jamila.

Pentru umplutură, a folosit fidea pentru kataif rumenită în unt, pe care a amestecat-o cu cremă de fistic. „Este foarte important să rumeniți bine fideaua, pentru ca aceasta să rămână crocantă și să-și păstreze textura chiar și după ce o adăugați în desert”, recomandă Jamila.

Modelarea salamului de biscuiți:

Pentru a forma salamul, puneți compoziția pe folie de plastic și întindeți-o uniform. Apoi, în mijlocul acesteia, puneți umplutura de kataif cu cremă de fistic și modelați desertul într-un cilindru, aducând marginile spre interior. „Este important să presați bine compoziția, pentru ca salamul să fie ferm, iar umplutura să rămână în mijloc”, adaugă Jamila.

Salamul de biscuiți trebuie să stea la frigider cel puțin 8 ore, pentru a se întări. Chiar dacă este mai moale la început, va deveni mai ferm datorită untului și ciocolatei albe din compoziție. După ce s-a întărit, este gata de glazurat.

Jamila recomandă utilizarea ciocolatei cu lapte pentru glazura finală, dar poate fi folosită și ciocolată amăruie, în funcție de preferințele fiecăruia. „Este un desert minunat, cu o aromă perfectă, iar textura este de-a dreptul delicioasă. Dacă nu aveți cremă de fistic, încercați rețeta mea, este absolut perfectă!”, încheie Jamila.

Rețeta de salam de biscuiți Dubai cu cremă de fistic și kataif este cu siguranță o variantă deosebită a desertului clasic, perfectă pentru mesele de sărbătoare și pentru momentele de răsfăț culinar.