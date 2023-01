Oricât de exagerat ar suna, îți promit că am ajuns la concluzia asta după ce am încercat aproape toate ingredientele disponibile pe piață – de la vitamina C și până la bakuchiol. Pentru mine, retinolul (un derivat al vitaminei A) chiar e un soi de substanță magică, care face ca aproape toate problemele pielii să se amelioreze sau chiar să dispară: riduri, linii fine, pori dilatați, pete, acnee. Evident, există și o capcană.

Dacă nu e folosit corespunzător, îți poate face mai mult rău decât bine. Tocmai din această cauză vei găsi în magazinele de cosmetice doar produse cu o cantitate redusă de retinol. De exemplu, acidul retinoic (tretinoina, cunoscută sub denumirea farmaceutică Retin-A) este disponibil numai sub formă de unguent și se poate elibera doar cu prescripție medicală.

La fel de important este și momentul în care alegi să îl folosești. Introducerea acestui ingredient în rutina ta ar trebui să se facă doar toamna sau iarna, nicidecum în zilele de vară sau atunci când urmează să te expui la soare. Totodată, cel mai important lucru pe care ar trebui să îl știi despre retinol, sau retinoizi în general, este că necesită aplicarea unei creme cu factor de protecție în fiecare zi (sper că faci asta deja!).

Citește continuarea pe elle.ro