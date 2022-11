Un instalator din Canada a descoperit un lingou de aur în timp ce renova o baie.

Alif Babul scotea vechea cadă dintr-o casă din Calgary, atunci când el și ucenicul sau, Dean Materi, au dat peste un lingou de aur.

"Am văzut ceva auriu strălucind pe jos și am crezut că era ceva din cupru. Dar, când am vrut să-l dau la o parte, mi-am dat seamă că era foarte greu. L-am ridicat și am văzut că era un fel de cărămidă aurie", a spus Materi. Bărbatul era abia în a doua zi de muncă, de când se angajase.

După ce l-au evaluat, au aflat că lingoul cântărea 1 kilogram. Cât valora? Puțin peste 50.000 de dolari!