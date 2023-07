Oamenii cheama de obicei o echipa de dezinsectie cand observa astfel de gandaci in casa, dar din fericire exista si un amestec simplu si natural care va poate scapa rapid de ele o data pentru totdeauna. Iata cum sa il pregatiti!

½ cana de ulei vegetal

½ cana de sampon

½ cana de otet

Mod de utilizare solutie pentru muste facuta in casa

Adaugati toate ingredientele intr-o sticla cu pulverizator si amestecati bine, apoi pulverizati diferitele suprafete din casa. Amestecul este non-toxic si sigur de utilizat in jurul copiilor si animalelor de companie, fiind eficient impotriva insectelor. Pulverzitati in fiecare zona a casei si veti observa muste si tantari cazuti in doar cateva ore!

Citește continuarea pe bzi.ro