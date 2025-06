„Prințul și Prințesa de Wales ar trebui să știe că adăposturile de aici și din întreaga lume sunt pline de pui de câini care disperă după o a doua șansă la un cămin iubitor și că a produce o serie de pui în mijlocul acestei crize a animalelor fără stăpân este uluitor de rupt de realitate”, a transmis People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), cea mai cunoscută organizație pentru drepturile animalelor din lume, relatează The Independent..

„Dacă William vrea să fie un lider, ar putea să ia o lecție de la Regele Charles și Regina Camilla, care au ales să adopte dintr-un adăpost, în loc să contribuie la problemă”, a îndemnat un vicepreședinte PETA.

Reacția a venit după ce prințul William și-a sărbătorit sâmbătă trecută cea de-a 43-a aniversare cu o fotografie alături de cockerul spaniel Orla și trei dintre cei patru pui pe care aceasta i-a avut luna trecută.

Happy birthday! Love C, G, C, L, Orla and the puppies! 🐾 pic.twitter.com/1lgNT1o2pK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 21, 2025

Criticile formulate de PETA la adresa cuplului au atras la rândul lor critici pe rețelele de socializare. Lady Colin Campbell, o autoare apropiată familiei regale britanice, a reacționat virulent pe rețeaua de socializare „X”: