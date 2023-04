Vedeta Oana Zăvoranu a ajuns la concluzia că a făcut rău intenționat mai multor persoane, așa că a simțit nevoia să-și ceară scuze.

Astăzi simt nevoia să îmi cer iertare tururor persoanelor pe care le-am necăjit, jignit, supărat, de care am râs, prin intermediul unei emisiuni. Nici măcar nu am câștigat bani sau faimă, ci doar mi-am arătat, cred, frustrarea neștiută de mine de la acea vreme, spunând lucruri dureroase despre alții, sub forma unui pamflet. Trist a fost că acei oameni niciodată nu mi-au greșit cu ceva!” a scris vedeta în postare.

În postarea ei, Oana Zăvoranu a menționat și vedetele față de care și-a cerut scuze pentru că le-a jignit.