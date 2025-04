Cand se planteaza lavanda

Ei bine, cea mai buna perioada pentru a planta lavanda in curtea sau gradina ta este primavara, insa trebuie sa stii ca poti face asta dupa ce a trecut orice pericol de inghet, potrivit cumsa.ro.

Tocmai de aceea, expertii ne sfatuiesc sa plantam lavanda la sfarsitul lunii martie sau inceputul lunii aprilie. Daca ai ratat aceasta perioada, afla ca lavanda poate fi plantata pana in luna mai.

Totusi, lavanda poate fi plantata si toamna, insa trebuie sa faci asta cu aproximativ 6 saptamani inainte de venirea inghetului. Asadar mare atentie si la acest aspect daca vrei sa o plantezi inainte de venirea sezonului rece.

Ideal ar fi sa plantezi lavanda primavara, deoarece aceasta va avea destul timp sa se acomodeze in sezonul cald, asa ca radacinile se vor dezvolta cum trebuie pana la venirea frigului.

Daca planuiesti sa plantezi o lavanda din ghiveci, atunci trebuie sa stii ca aceasta se va prinde fara probleme, insa trebuie sa ai grija ca aceasta este un soi pentru exterior. Este posibil sa gasesti in supermarket-uri soiuri care au fost adaptate doar pentru mediul interior, asa ca mare atentie!

Cum sa plantezi lavanda in curtea sau gradina ta

Acum ca stii cand se planteaza lavanda, ar trebui sa stii si ce pasi sa urmezi, dar mai ales cum sa procedezi pentru a obtine cele mai bune rezultate. Nu este greu, insa trebuie sa acorzi un pic de atentie.

Spre exemplu, va fi nevoie sa sapi o groapa cu o adancime de 10-15 cm, dupa care sa pui planta acolo. Apoi, apasa pamantul din jurul plantei pentru a evita formarea golurilor de aer la nivelul radacinilor si dupa aceea uda foarte bine.

Bineinteles, poti folosi si butasi de lavada, insa mare atentie atunci cand ii cumperi pentru ca nu vrei ca acestia sa fie deshidratati. Butasii sunt recoltati toamna, asa ca este posibil ca pana la primavara acestia sa fie deshidratati, asa ca mare atentie!

Lavanda trebuie plantata intr-un loc unde beneficiaza din plin de lumina soarelui, asa ca va trebui sa ai grija ca aceasta sa primeasca si destula apa. Tine minte totusi ca prea multa apa va duce la putrezirea radacinilor, asa ca pune apa atunci cand pamantul este uscata la suprafata.

Nu uita nici de faptul ca lavanda trebuie taiata atunci cand florile se usuca. Asta inseamna ca atunci cand vine toamna ar fi bine sa tai tufa la aproximativ 3 cm deasupra solului, iar astfel te asiguri ca ramurile acesteia nu o sa devina lemnoase.

La final, iti mai spunem ca lavanda se poate inmulti foarte usor daca o sa tai mici ramuri primavara sau la inceputul verii, dupa care le rupi primele frunzulite din partea de jos si le pui in pamant. Inmoaie acele ramuri intr-un hormon de inradacinare, iar apoi pune-le intr-un ghiveci.

In aproximativ 6 saptamani acestea o sa aiba deja radacini, iar dupa aceea le poti planta separat in alte ghivece. Dupa ce incep sa se dezvolte bine le poti muta in curte sau gradina, mai arata sursa citata.