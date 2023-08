Cei care au câini, știu foarte bine că animalul poate să latre, în unele momente, mai insistent decât de obicei. Atunci animalul poate să devină deranjant, mai ales pentru vecini, relatează Click!.

Ryan Neile, șef al departamentului comportamental al organizației caritabile pentru bunăstarea animalelor Blue Cross, a vorbit despre acest aspect.

Câinele latră mult din diverse motive

Potrivit spuselor specialistului în comportament canin, lătratul este un comportament normal. Drept urmare, oricine consideră că are un câine „mut”, trebuie să se pregătească pentru această situație.

„Lătratul este un comportament normal pentru câini, așa că nu te poți aștepta să nu latre deloc”, spune dr. Zazie Todd, autorul cărții ”Wag: The Science of Making Your Dog Happy”.

De asemenea, specialistul le oferă și um sfat celor care se confruntă cu această problemă. În primul rând contează situațiile în care acesta se comportă așa. Nu trebuie să țipăm la câine când latră, pentru că acest gest poate duce la apariție unor stări de anxietate.

Mai mult decât atât, spune Zazie Todd, că nici zgarda de dresaj nu este soluția ideală. În cazul în care latră prea mult câinele tău, încurajează-l cu dulciuri, sau sarcini ușoare. Joacă-te cu el, ori trimite-l la locul locului.

Ce trebuie său faci cu animalul tău de companie

Totuși, există și câini care latră pentru că nu primesc atenția de care au nevoie. Țipatul la ei nu le face deloc bine. Realitatea ar fi că trebuie să fim alături de patrupezii noștri și să le arătăm un comportament calm și să le oferim poate chiar și o recompensă.

Dacă niciuna dintre aceste practici nu ajută, atunci e bine să apelați la un dresor profesionist. Unii câini, în special cei mici, pot fi extrem de zgomotoși.

Printre aceștia se numără Jack Russel, chihuahua, dar și bichonii. Totodată, cele mai liniștite rase de câini, pe care ai șansa să le auzi rar lătrând sunt labradorii, cavalier king charles, dar și Chiba inu.

Dar, există câini cărora pur și simplu nu ajungem să le dău destulă atenție. Ei au nevoie de plimbări sau antrenamente, nicidecum de o atitudine negativă. Astfel, evită să îți pedepsești animalul de companie dacă latră.