Ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Plăcinta de mere, sărbătorita zilei

Unul dintre preparatele de bază din gastronomia americană, plăcinta de mere, este celebrată în fiecare an, la 13 mai.

Însoţită de hashtag-ul #ApplePieDay, Ziua internaţională a plăcintei de mere, este o sărbătoare nu doar a deliciului culinar în sine, ci şi a apropierii de semeni, acest preparat fiind savurat de membrii familiei adunaţi în jurul mesei la ocazii festive, la petreceri în grădină cu vecinii sau la picnicuri cu prietenii.

Varianta tradiţională americană este rotundă, umplută cu bucăţi de fructe, învelite într-o crustă crocantă, decorată cu fâşii de cocă, însă plăcinta de mere este prezentă în diverse forme şi reţete în gastronomia multor ţări, cum ar fi Marea Britanie, Ţările de Jos, Germania, Polonia sau Franţa, dar şi la noi în ţară.

Nu se ştie cu exactitate cine şi când a inventat plăcinta de mere, însă aceasta era consumată în urmă cu multe secole de britanici şi de olandezi, spre exemplu.

Potrivit daysoftheyear.com, cea mai veche reţetă de plăcintă de mere din Marea Britanie datează din secolul al XIV-lea.

Conform food52.com, reţeta de plăcintă de mere ar fi fost adusă în Statele Unite de colonişti europeni, dar după introducerea unor soiuri de meri care produceau fructe mai mari şi mai gustoase. Două reţete de plăcintă de mere au fost publicate în 1796 în "American Cookery", de Amelia Simmons, prima carte de bucate din Statele Unite.

Diversitatea cockteilurilor, celebrată astăzi

În fiecare an, la 13 mai se celebrează una dintre cele mai îndrăgite băuturi din lume, cocktailul. Amestecuri de băuturi alcoolice sau non-alcoolice, cu felurite ingrediente, într-o diversitate uimitoare de arome, culori şi forme de prezentare, cocktailurile sunt atât savuroase, cât şi amuzante, fiind alegerea perfectă la întâlnirile cu prietenii şi ocazii speciale.

Astăzi, de #CocktailDay, este momentul perfect pentru a afla mai multe despre varietatea opţiunilor de preparare a acestor tipuri de băuturi, dar şi despre istoria cockteilurilor.

În 1806, în publicaţia americană The Balance and Columbian Repository a fost publicat pentru prima dată termenul "cocktail", definit drept o licoare cu efect stimulator obţinută dintr-o varietate de băuturi dulci, amare (bitter) şi apă, conform daysoftheyear.com. Potrivit acestei surse, băutura numită cocktail ar fi o invenţie britanică din secolul al XIX-lea, însă a devenit cunoscută în Statele Unite după ce un barman din Connecticut, Jerry Thomas, a scris cartea "The Bartender\"s Guide", ce includea noţiuni despre amestecarea băuturilor şi reţete ale celor mai bune combinaţii de băuturi şi arome.

În timpul prohibiţiei americane din anii 1920, o perioadă în care alcoolul de calitate era indisponibil, cocktailurile reprezentau modalitatea perfectă de a face băuturile alcoolice de contrabandă - multe dintre ele obţinute prin metode improvizate - mai uşor de consumat.

În perioada post-prohibiţie, au apărut numeroase tipuri de cocktail, care se află şi astăzi în oferta barurilor din lumea întreagă. Printre cele mai cunoscute cocktailuri preparate şi consumate în prezent se numără: Cosmopolitan, Margarita, Mojito, Bloody Mary, Manhattan, Martini, Daiquiri, Mai Tai, Caipirinha, Screwdriver, Pina colada, Negroni sau Sidecar.

Ziua internaţională a cockteilului este, însă, o iniţiativă a organizaţiei caritabile britanice Drinkaware prin care se doreşte creşterea nivelului de conştientizare asupra efectelor negative ale abuzului de alcool.

Ziua internaţională a humusului

În această zi, #HummusDay, se celebrează unul dintre cele mai îndrăgite preparate emblematice din estul bazinului mediteranean: humusul.

Potrivit paginii oficiale a Zilei internaţionale a humusului, hummusday.com, "reţeta" acestei sărbători este clară: "mâncaţi humus la 13 mai la micul dejun, prânz sau cină".

Humusul, un aliment nelipsit în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, obţinut din năut fiert şi zdrobit, amestecat cu pastă de susan (tahân/tahini), ulei de măsline, suc de lămâie, sare şi usturoi, a devenit un preparat savurat în toată lumea.

Acest preparat nu este doar foarte gustos şi uşor de gătit, ci şi saţios şi sănătos, oferind organismului nutrienţi importanţi, în special proteine vegetale.

De asemenea, o altă caracteristică a humusului este că poate fi servit sub formă tartinabilă sau de "dip". În ultima variantă, are potenţialul de a aduce oamenii laolaltă, în jurul unei mese pe care, respectând tradiţia orientală, este servit într-un bol mare în care fiecare persoană înmoaie câte o bucăţică de pâine sau de lipie, suficientă pentru o îmbucătură.

Astăzi, vina aparţine... altcuiva

Creată pentru o da propriei conştiinţe "o zi liberă", #BlameSomeoneElseDay, este celebrată în fiecare an în prima zi de vineri 13.

În această zi, este permis să aruncăm vina pe altcineva - sau pe altceva -, o ocazie în plus de amuzament, după cum asigură site-ul daysoftheyear.com. Aşadar, în această zi ne este îngăduit să găsim scuze pentru sosirea cu întârziere la locul de muncă, tema "mâncată", omiterea unui termen limită sau "dispariţia" unei prăjituri din frigider pe diverşi factori neprevăzuţi. După caz, aceştia pot fi nefuncţionarea alarmei de la telefon, o pană de cauciuc, un animal de companie care se ţine de ghiduşii, întreruperea curentului, vizita neaşteptată a unui vecin ori a unei cunoştinţe, sau de ce nu... Mercur retrograd. Posibilităţile sunt nelimitate. Însă, doar 24 de ore, o dată pe an.

Ziua "Top Gun"

Unul dintre cele mai cunoscute filme din istorie, "Top Gun", lansat în 1986, a fost inspirat de şcoala americană de piloţi de aviaţie US Navy Fighter Weapons School, supranumită Top Gun, înfiinţată în 1969, în timpul Războiului din Vietnam.

Cu actorul Tom Cruise în prim-plan, filmul cult, în regia lui Tony Scott, a scris istorie în cinematografie la nivel mondial, iar anul acesta are o continuare, "Top Gun: Maverick", care vine la 36 de ani după lansarea primei pelicule. Această producţie marchează revenirea lui Cruise în rolul aviatorului american Pete Mitchell "Maverick", dar şi a actorului Val Kilmer, care a jucat rolul rivalului său, "Iceman", în filmul iniţial - o performanţă deosebit de emoţionantă, deoarece actorul şi-a pierdut vocea în urma tratamentului pentru cancer de gât.

Noul film rămâne fidel reţetei care a stat la baza succesului primului "Top Gun", cu scene intense de acţiune filmate la bordul unor avioane de luptă reale ale US Navy, precum şi cu un număr mare de referinţe la producţia din 1986.

Lansarea "Top Gun: Maverick", în regia lui Joseph Kosinski, a fost programată iniţial în iulie 2019, însă a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei de coronavirus, inclusiv după ce fusese reprogramată pe 26 iunie 2020.

Ziua spiriduşului irlandez

Pe lângă trifoi, harpă, crucea celtică şi Ziua Sfântului Patrick (celebrată la 17 martie), spiriduşul irlandez - leprechaun - este unul dintre cele mai cunoscute simboluri irlandeze, prezent în folclorul acestei ţări încă din cele mai vechi timpuri.

Reprezentat drept un personaj masculin scund, cu barbă roşcată, haine verzi şi cu pălărie, pus pe şotii şi imprevizibil, care ascunde un vas cu galbeni la capătul curcubeului, leprechaunul este inspirat de Tuatha De Danann, un grup de fiinţe magice din mitologia irlandeză.