"Sunt atât de întristat de trecerea în neființă a minunatei mele prietene Tina Turner. A fost cu adevărat o interpretă și o solistă de un enorm talent. A fost inspirată, amuzantă și generoasă. M-a ajutat atât de mult pe când eram tânăr și n-am să uit asta niciodată," a scris Mick Jagger.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO