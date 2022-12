Scrubul cu mălai are avantajul îndepărtării celulelor moarte, fără să irite pielea

Particulele de porumb măcinat se dovedesc a fi extrem de utile pentru piele, pentru că ajută la îndepărtarea celulelor moarte de la suprafaţa sa, dar şi a bacteriilor, a mizeriei acumulate şi a prafului. Un aspect demn de reţinut este că toate acestea se întâmplă fără ca pielea să fie iritată la final. Totodată, un scrub cu mălai este varianta ideală pentru tenul gras care are probleme în lunile călduroase din cauza excesului de sebum. Scrubul cu mălai se comportă ca un burete şi absoarbe uleiul fără a usca pielea, însă. De asemenea, scrubul este potrivit pentru orice tip de ten, atunci când îl combini cu diverse ingrediente în funcţie de problemele specifice ale pielii: miere pentru piele care are nevoie de un plus de hidratare, ceai de muşeţel pentru pielea iritată şi sensibilă, lămâie pentru pielea grasă.

