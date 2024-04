În astrologie, se spune că planetele sunt „conjunctive” atunci când stau exact la același grad (și, prin urmare, sunt aliniate pe cer). Unele planete experimentează acest lucru des, în timp ce altele o fac mult mai rar. Mercur, de exemplu, durează doar aproximativ un an pentru a tranzita întregul zodiac, așa că creează conjuncții cu toate celelalte planete în decurs de un an. Jupiter, însă, are nevoie de cel puțin 12 ani pentru a-și croi drum prin întregul zodiac.

Pe 20-21 aprilie, la doar câteva ore după ce Soarele a intrat în Taur, Jupiter și Uranus se vor întâlni în aceeasi zodie.

Aceste planete se unesc doar o dată la aproximativ 14 ani… deci acesta este un MARE moment astrologic care începe un ciclu complet nou și foarte progresiv de viață. Taurul este, de asemenea, condus de Venus, planeta iubirii, așa că există multă grijă dulce înfășurată în această îmbrățișare energetică.

Deoarece această conjuncție are loc la 21° Taur, dacă ai planete sau puncte în harta natală între 19°-23° din semnele fixe (Taur, Scorpion, Leu, Vărsător), atunci este posibil să simți această energie personal. . Chiar dacă nu ai puncte care sunt sensibile la această conjuncție, totuși, aceasta va fi simțită la nivel colectiv.

Jupiter, cunoscut drept „marele benefic” în astrologie, tinde să extindă tot ceea ce atinge. Poate fi un prevestitor de noroc și se bucură de aventură și filozofie. Este o planetă care vrea mai mult de la viață și nu se teme să ocupe spațiu.

Uranus, pe de altă parte, este totul despre surprize. Se știe că este o energie perturbatoare, deoarece este preocupată de trecerea către viitor, ceea ce înseamnă, de obicei, să te miști în moduri neașteptate și să fii puțin străin. Uranus reprezintă activismul și împingerea către obiective umanitare care sunt bune pentru colectiv în ansamblu.

În general, această energie este pozitivă. Este vorba de a deține fără scuze spațiul pe care îl ocupi și de a-ti folosi energia pentru a depăși limitele care sunt gata să se extindă. Este un moment interesant și rapid în mișcare… așa că fii atent la semne! Deși lucrurile care se întâmplă ar putea fi neașteptate în jurul acestei date, nu ai nicio îndoială că se întâmplă pentru binele tau cel mai înalt și cel mai mare.

Berbec

Jupiter și Uranus se vor întâlni în a doua ta casă a valorilor. Acest loc este adesea legat de bani, așa că ar putea părea ca și cum ai face bani într-un mod neașteptat în jurul acestei date. În principal, totuși, există o schimbare în ceea ce îți pasă cu adevărat – și în modul în care îți pui banii acolo unde îți este gura. Observa cum ceea ce iti pasă devine din ce în ce mai tare… și apoi răspunde la apel.

Taur

Jupiter și Uranus se vor întâlni în prima ta casă a sinelui și probabil că vei simți energia personal. Observa cum te simți în corpul tau fizic în jurul acestei date, în special, și pune-ți la bază atunci când este necesar. Aceasta este o adevărată energie a „erei ciudate” pentru tine… așa că nu-ți fie teamă să te îmbraci sălbatic și să ieși din zona ta de confort. Ești gata să arăți pentru tine mult mai mare și mai îndrăzneț decât oricând.

Gemeni

Jupiter și Uranus se vor întâlni în cea de-a douăsprezecea casă a singurătății, iar visele tale sunt pictate brusc în culori neon. Acorda o atenție deosebită subconștientului tau în această perioadă deoarece mesajele vor fi transmise ca undele de șoc. Dacă nu reușesti să dormi din cauza energiei înalte, cauta căi de împământare. Această energie va fi intensificată doar temporar, dar perspectivele abundă dacă poți să taci și să primești.

Rac

Jupiter și Uranus se vor întâlni în a unsprezecea casă a comunității și noi prieteni sunt de așteptat! Acesta este și locul speranțelor și viselor tale, așa că ceva pe care l-ai manifestat cu răbdare s-ar putea să prindă contur dintr-o dată! Fii atent la întâlniri întâmplătoare și schimburi rapide care par să-ți extindă cercul și să te transporte exact acolo unde ai încercat să ajungi.

Leu

Jupiter și Uranus se vor întâlni în casa ta a zecea a carierei și a reputației publice. S-a concentrat multă energie în acest domeniu al vieții tale în ultima vreme și această conjuncție ar putea marca momentul șocant în care cauciucul se întâlnește cu drumul. Ai muncit din greu și acest moment magic va fi probabil următorul mare pas pentru tine la serviciu. Rămâi deschis la știri neașteptate care vin pe biroul tău.

Fecioara

Jupiter și Uranus se vor întâlni în a noua casă a ta a călătoriei în străinătate și a credințelor superioare. Această energie vrea să te transporte, așa că dacă călătorești, este la timp! Dacă nu, fa spațiu pentru concepte care provoacă status quo-ul care iti vine în cale. Te desprinzi de comunitatea ta locală și de inte odihnit în a ajunge mai departe.

