Horoscopul zilei, miercuri 9 august 2023. Surprize incitante aduse de Venus cea iubitoare de distractie

Horoscopul zilei ne mai spune că influența imprevizibilă a lui Uranus ne poate aduce situații neașteptate, care pot fi atât plăcute, cât și provocatoare. Trebuie să fim deschiși și flexibili în fața acestor schimbări și să învățăm să ne adaptăm rapid la noile circumstanțe. Chiar dacă initial ar putea părea că aceste surprize ne pot îndepărta de obiectivele noastre, este important să ne amintim că ele pot fi, de fapt, căi neașteptate către succesul nostru final.

Horoscop zilnic BERBEC

Astazi este o zi importanta pentru tine ca sa dezvolti sau sa initiezi contacte cu cineva pe plan profesional care locuieste fie in alt oras fie in alta tara. Acest contact iti va fi de folos pentru viitor in job. Verifica-ti mesajele din mail pentru ca poti primi unul important ce contine o oportunitate. Prietenii care traiesc departe de tine te pot contacta virtual. Alb este culoarea ta norocoasa azi.

Horoscopul zilei TAUR

Astazi ai putea fi intr-o stare de spirit destul de emotionala. Lucruri marunte iti pot trezi melancolia sau iti poti aminti de vremuri mai fericite decat acum. Daca simti nevoia sa contactezi pe cineva pentru a-ti ostoi dorul, fa-o. E un bun moment sa iti uiti ranchiuni vechi si sa intinzi o ramura virtuala de maslin ca sa ajungi la o solutie satisfacatoare pentru o problema curenta.

Horoscop azi GEMENI

Poate vei auzi zvonuri despre locul tau de munca azi. Poate auzi ca o companie va fi vanduta sau inchisa ori se vor produce modificari in ierarhie. Atentie sa nu te lasi prins intr-o plasa de ingrijorari cu privire la cum te pot afecta pe tine aceste posibile schimbari. Inainte sa sari sa tragi concluzii, da un telefon cuiva care stie ce se petrece si afla adevarul. Poate ca ce auzi sunt falsitati pentru ca circula multe informatii neadevarate in aceste zile.

Horoscop zilnic RAC

Multe idei grozave pentru noi proiecte creative sau pentru continuarea celor existente iti pot rasari in cap azi. Daca nu ne scrii imediat, ele pot sa iti dispara asa cum au aparut si sa nu mai revina. Cu atatea responsabilitati, poti avea o zi destul de agitata cu mintea care sa se mute de pe un focus pe altul. Ramai atent si concentrat pe ce conteaza. Te poti descurca.

Horoscopul zilei LEU

Serviciile pentru altii iti pot ocupa o buna parte din zi, indiferent daca oferi servicii tehnice, pragmatice sau artistice sau vindecatoare. Nu te gandi ca eforturile iti sunt neapreciate. Cei pe care ii ajuti pot sa nu verbalizeze nimic, dar nu ti-ai risipit energia degeaba pe ei. Gandeste-te ca la un depozit bancar. Si altii vor fi acolo pentru tine cand vei avea nevoie si nu neaparat aceleasi persoane. Aceasta este frumusetea daruirii si generozitatii. Vine inapoi cand nu te astepti si de la cine nu te astepti.

Horoscop azi FECIOARA

Cuvintele zilei pentru tine sunt romantism si creativitate. Romantismul este activat de pasiunea generata de o relatie de iubire ce iti aduce satisfactii si care, probabil, va dura mult timp. Aceasta relatie si emotiile sale iti pot da inspiratie artistica care sa produca munca de calitate ce te surprinde si pe tine. Nu te extenua totusi. Trebuie sa stii cand sa te opresti.

Horoscop zilnic BALANTA

S-a mutat recent cineva cu tine? Daca da, te poti astepta ca persoana sa traiasca o vreme alaturi de tine. Este un lucru bun pentru ca, se pare, astrele iti aduc in mediul casnic apropierea de cineva iubitor, ce te sustine si este capabil sa contribuie la responsabilitatile casei. Tu si aceasta persoana puteti deveni foarte apropiati pe masura ce trece timpul si posibil prieteni pe viata. Daca nu e acest caz, priveste in jur cine iti este aproape in acest mod, ca si cum ar locui cu tine in casa ta sufleteasca si … bucura-te cu recunostinta.

Horoscopul zilei SCORPION

O scrisoare de dragoste sau poate un poem sau orice munca artistica dedicata tie iti poate face ziua minunata. Un sentiment cald de a te simti pretuit si iubit poate sa stea cu tine toata ziua . Tine de aceasta stare roz sufleteasca si aminteste-ti de ea in zilele cand lucrurile vietii sunt mai aspre, in special la munca. Sentimentele din acest registru de comunicare vor dura probabil mult, deci fii pregatit.

Horoscop azi SAGETATOR

O relatie de iubire in care esti implicat de ceva vreme poate fi intarita azi printr-un nivel crescut de senzualitate. Emotii intense iti pot sa iti cuprinda fiinta, facand sa fie dificil sa te concentrezi pe altceva. Poate ca vei petrece ziua gandindu-te destul de mult cum sa fii singur cat mai repede cu persoana iubita. Pasiunea si simtirea merita traite din plin.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Astazi sunt favorizate activitatile artistice si cele ce implica vindecarea. Orice incerci sa faci va fi, in cea mai mare parte din zi, pentru propria ta persoana, mult mai mult decat in alte zile. Iubirea, arta, activitatile spirituale si psihologice – toate ar trebui sa aiba o noua semnificatie pentru tine. Aceasta stare si acest interes pot dura destul de mult. Foloseste cat de bine poti aceasta energie si abilitatile tale vor continua sa creasca.

Horoscopul zilei VARSATOR

Iubirea capata o aura idealizata si de povesti azi, iar tu si partenerul sau persoana de care esti interesat amoros petreceti mai mult timp singuri, vorbind sau doar bucurandu-va unul de compania celuilalt, scrie Sfatul Părinților. Caldura, afectiunea si respectul reciproc sunt evidente pentru toata lumea. Lucrul frumos despre aceste sentimente este ca se pare ca vor dura. Uita-te cu interes dupa cat mai multe asemenea zile.

Horoscop azi PESTI

Un cerc pentru meditatii sau orice alta activitate de grup dedicata scopurilor spirituale poate sa iti fie pe agenda zilei. Este important sa participi pentru ca sufletul tau are nevoie de putina pace si liniste si sustinere de la altii din grup. Afectiunea pe care o simtiti reciproc se imprima in fiecare persoana. Scufunda-te in asemenea stare si scrie-ti orice revelatii iti vin.

