BERBEC

Daca te confrunti cu probleme de greutate si nu urmezi inca o dieta, poate ca ar trebui sa iei in considerare si acest aspect. Optand pentru mai multe legume in alimentatie, o sa te simti mai usor/usoara, dar in acelasi timp o sa ai mai multa energie! Iar asta sigur iti va aduce zambetul pe buze!

TAUR

In ultima perioada ai neglijat sarcinile casnice lasandu-le in grija jumatatii tale. Din acest motiv, incep sa apara discutii nedorite, poate chiar frustrari. In loc sa cauti justificari, mai bine pui osul la treaba!

GEMENI

Un coleg de la locul de munca iti va oferi astazi un pont extrem de util, mai ales daca esti interesat/a de ocuparea unei functii de conducere. Totusi, trebuie sa fii cu bagare de seama fiindca astfel de servicii, nu vin de obicei gratuit! Pune in balanta costurile cu avantajele potentiale!

RAC

In ultima perioada ai petrecut prea multe ore peste program si ai uitat sa te bucuri de familie. Si in aceasta perioada, chiar se intampla multe in jurul tau! Totusi, nu te grabi sa oferi consultanta ori sfaturi daca nu sunt cerute, sigur nu iti doresti sa fii perceput/a drept intruziv/a!

LEU

Daca te confrunti cu dureri de spate ori de gat, trebuie sa faci o vizita unui chiropractician! Cel mai probabil, pozitia de la birou este vinovata pentru aceste deformari posturale si daca nu iti vei schimba anumite obiceiuri nocive, lucrurile se vor deteriora si mai mult!

FECIOARĂ

De dimineata o sa descoperi anumite lucruri extrem de interesante despre partenerul tau de viata! Chiar daca aveai impresia ca il cunosti extrem de bine, de fapt situatia e mai complicata decat pare la prima vedere! Daca urmeaza sa faceti un pas important pentru relatie si ai anumite dubii, mai bine e sa te abtii!

BALANȚĂ

Esti extrem de incordat/a si nu reusesti sa te bucuri de micile placeri ale vietii! Din fericire, partenerul tau este mult mai relaxat si reuseste sa iti insufle si tie din optimismul sau. Daca mai aveai vreun dubiu, voi sunteti cel mai bun exemplu ca extremele se atrag!

SCORPION

Trebuie sa acorzi o atentie sporita la locul de munca, mai ales daca firma in care iti desfasori activitatea este supus/a unei verificari. De cele mai multe ori, se cauta tapi ispasitori iar numele tau este cap de lista!

SĂGETĂTOR

Daca nu esti implicat/a emotional, acum e momentul ideal sa faci acest lucru. Cu siguranta ai o persoana la fel de singura ca si tine, pe care ai pus ochii! Incepe sa ii trimiti anumite semnale, dar nu te arata disperat/a!

CAPRICORN

Din punct de vedere emotional, lucrurile nu sunt asa cum ti-ai dori. Colac peste pupaza, si situatia ta financiara este destul de subreda. Drept urmare, nu ai prea multe de facut decat sa iti indrepti atentia catre munca si sa incerci sa te faci cumva remarcat/a!

VĂRSĂTOR

Riscul de accidentare este destul de ridicat astazi, mai ales daca esti practicant/a a unor sporturi extreme. Asadar, nu te juca atunci cand vine vorba de masuri de siguranta pentru ca sunt multi cei care depind de tine intr-un fel sau altul!

PEȘTI

O problema mai veche va iesi la iveala astazi si te va forta sa iei atitudine. Pentru a o rezolva, nu e exclus sa faci o cercetare mai amanuntita. Din fericire, dispui de tot timpul din lume!

Sursă text: Eva.ro