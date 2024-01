Anul Iepurelui de Apă se apropie de final. Din 10 februarie 2024, începe Noul An Chinezesc, care stă sub semnul Dragonului de Lemn. Mesajul pentru toate zodiile este simplu – există perioade în care trebuie să dăm totul și să muncim din greu (și inteligent) ore lungi. Totuși, aceste momente trebuie să fie întotdeauna urmate de perioade de odihnă și relaxare, astfel încât să putem asimila ceea ce am învățat, să ne întinerim spiritul și să ne bucurăm de roadele muncii noastre.