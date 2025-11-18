Horoscop, 19 noiembrie. Scorpionii strălucesc în relație, iar Vărsătorii au accese de furie

Horoscop miercuri, 19 noiembrie 2025

Berbec 

Iubire - Ieșiți cu foști mentori, cu persoane cu care ați rămas prieteni și de la care să aveți ce învăța. Prindeți din zbor informațiile.

Sănătate - Nu vă neglijați. Corpul își face singur treaba dar trebuie să-l susțineți cu puțin efort.

Bani - Investiți în lucruri de care să beneficieze până la final mai multă lume.

Taur 

Iubire - Aveți multe sarcini de rezolvat. Nu vă mai preocupă aspectele ce țin de viață privată.

Sănătate - Observați rapid orice modificări intervin în starea voastră. Odată conștientizată cauza,e pe jumătate rezolvată problema.

Bani - Solicitați un împrumut sau negociați ce aveți nevoie. Celorlalți le este dificil să vă spună Nu.

Gemeni 

Iubire - Faceți cumpărăturile și organizați o cină plăcută pentru cei dragi. Puteți să gătiți împreună.

Sănătate - Înlocuiți conservele sau mâncarea pregătită cu legume și fructe proaspete pentru a vă vitaminiza.

Bani - Turbulențele din mediul economic vă stresează iar asta vă împiedică să vă concentrați pe activitatea cotidiană.

Rac

Iubire - Stați de vorbă cu voi înșivă, citiți o carte, meditați, studiați un subiect care vă atragea de ceva vreme. Ocupați-vă de voi și lăsați-i pe apropiați să se descurce.

Sănătate - Sunteți în echilibru fizic, psihic și emoțional. Profitați!

Bani - Sunteți mai cârcotaș și puteți fi înțeles greșit. Fiți onești și exprimați-vă clar ideile.

