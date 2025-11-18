Horoscop miercuri, 19 noiembrie 2025
Berbec
Iubire - Ieșiți cu foști mentori, cu persoane cu care ați rămas prieteni și de la care să aveți ce învăța. Prindeți din zbor informațiile.
Sănătate - Nu vă neglijați. Corpul își face singur treaba dar trebuie să-l susțineți cu puțin efort.
Bani - Investiți în lucruri de care să beneficieze până la final mai multă lume.
Taur
Iubire - Aveți multe sarcini de rezolvat. Nu vă mai preocupă aspectele ce țin de viață privată.
Sănătate - Observați rapid orice modificări intervin în starea voastră. Odată conștientizată cauza,e pe jumătate rezolvată problema.
Bani - Solicitați un împrumut sau negociați ce aveți nevoie. Celorlalți le este dificil să vă spună Nu.
Gemeni
Iubire - Faceți cumpărăturile și organizați o cină plăcută pentru cei dragi. Puteți să gătiți împreună.
Sănătate - Înlocuiți conservele sau mâncarea pregătită cu legume și fructe proaspete pentru a vă vitaminiza.
Bani - Turbulențele din mediul economic vă stresează iar asta vă împiedică să vă concentrați pe activitatea cotidiană.
Rac
Iubire - Stați de vorbă cu voi înșivă, citiți o carte, meditați, studiați un subiect care vă atragea de ceva vreme. Ocupați-vă de voi și lăsați-i pe apropiați să se descurce.
Sănătate - Sunteți în echilibru fizic, psihic și emoțional. Profitați!
Bani - Sunteți mai cârcotaș și puteți fi înțeles greșit. Fiți onești și exprimați-vă clar ideile.
