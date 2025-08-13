Conservarea roșiilor în funcție de soiul acestora

Conservarea rosiilor. Rosiile cherry sunt minunate si arata perfect in salata, insa sunt dificil de conservat in varianta sucului pentru ca sunt foarte mici si usor acrisoare. Este mai potrivit sa le marinezi intr-o saramura de otet si zahar, iar pe cele mai mari sa le tai pe jumatate si sa le usuci.

Rosiile nu se usuca perfect, ci pastreaza un oarecare grad de umezeala, de aceea este indicat sa fie pastrate in congelator. In fapt, cel mai usor mod de a conserva acest tip de rosii este sa le pui in pungi si sa pastrezi la congelator.

Este indicat sa le speli bine inainte si sa le usuci sau sa le stergi cu servetele astfel incat, cand vei avea nevoie de ele in prepararea mancarurilor, sa le poti adaunga direct din punga de la congelator.

Congelarea si apoi dezghetarea rosiilor cherry le inmoaie si, chiar daca pare un dezavantaj, nu este asa. Ba din contra, faptul ca se inmoaie le va face mai usor de pregatit, mai ales daca vorbim despre un sos de rosii numai bun pentru pastele fierte pe fuga.

Daca ai niste rosii frumos colorate si foarte aromate, atunci este indicat sa le feliezi si sa le usuci. Este cea mai buna metoda de a face conservarea rosiilor din gradina ta. Ai mare grija sa nu le decojesti.

Acestea vor da o aroma puternica mancarurilor tale peste iarna si iti vor aminti, evident, de vara si de rosiile proaspete. Daca nu vrei sa le pastrezi feliate, le poti usca si apoi le poti toca marunt sau chiar le poti macina pentru a le pulveriza ulterior in mancare.

Rosiile Roma sau Juliet sunt numai bune pentru salata. Ele sunt foarte aromate si nu foarte mari. Ele pot fi taiate pe jumatate si apoi congelate.

Poti congela o cantitate generoasa si vei fi multumit peste iarna deoarece le vei putea dezgheta si folosi in salate sau la preparea gustarilor si a sandwichurilor.

