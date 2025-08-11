„Fibrele acționează în mai multe moduri asupra sănătății cardiovasculare. Ele temperează creșterile de glucoză și insulină după masă și favorizează un microbiom intestinal sănătos, care produce acizi grași cu efect antiinflamator”, explică medicul pentru EatingWell.

Scade colesterolul rău

Deși fibrele sunt cunoscute mai ales pentru beneficiile digestive, cele solubile s-au dovedit extrem de eficiente în reducerea colesterolului LDL („rău”). Ovăzul, orzul, merele, perele, broccoli, cartofii dulci, fasolea și lintea sunt surse excelente. „Fibrele solubile sunt, practic, nutrientul numărul unu când vine vorba de scăderea colesterolului”, subliniază dr. Iluyomade.

Un nivel crescut al glicemiei afectează nu doar metabolismul, ci și sănătatea inimii. Fibrele încetinesc absorbția nutrienților, prevenind creșterile bruște ale glicemiei după mese. Cercetările arată că fibrele solubile nu doar încetinesc digestia carbohidraților, ci și stimulează bacteriile intestinale benefice, ceea ce contribuie la reglarea insulinei. În plus, alimentele bogate în fibre oferă o senzație prelungită de sațietate, ajutând la controlul greutății.

Reduc tensiunea arterială

Un efect mai puțin cunoscut al fibrelor este acela de a sprijini scăderea tensiunii arteriale. „O dietă bogată în fibre – din fulgi de ovăz, fructe de pădure, fasole sau legume crocante – poate contribui semnificativ la reglarea tensiunii”, afirmă medicul cardiolog.

Concluzia? Într-o lume în care multe diete pun accent pe reducerea anumitor alimente, dr. Iluyomade recomandă să ne concentrăm mai mult pe ceea ce adăugăm în farfurie – iar fibrele ar trebui să fie pe primul loc.