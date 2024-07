De ce să consumi apă cu miere dimineața în loc de cafea sau ceai

Cafeaua ceaiul, apa sau sucul de fructe sunt băuturile pe care majoritatea le consumă dimineața, în funcție de preferințe. Adevărul este că există li alternative de zece ori mai sănătoase. Astfel că, potrivit specialiștilor, apa cu miere este băutura pe care e bine să o consume dimineața. În timp ce unii nici măcar nu s-au gândit la asta, alții au acest obicei de ani buni.

Mierea este bogată în antioxidanți și întărește sistemul imunitar, dar combate și radicații liberi, care ne pot afecta sănătatea. Dacă bei apă cu miere dimineața, starea ta de spirit se va îmbunătăți și vei fi protejat de anumite afecțiuni. Mai mult, mierea conține enzime, care susțin digestia și ajută stomacul să se pregătească pentru prima masă.

Beneficiile apei cu miere. Ce spun specialiștii

Conform specialiștilor, mierea previne problemele digestive, datorită conținutului de zaharuri naturale. Consumul regulat de apă cu miere ajută metabolismul din mai multe puncte de vedere. De exemplu, vei reuși să te trezești mai ușor și vei avea o putere mai mare de concentrare pe parcursul zilei. Nutriționiștii recomandă această băutura dimineața, fiind un antiseptic natural, care curăță organismul de toxine.

Totodată, aceasta curăță rinichii și intestinele, întrucât are o cantitate considerabilă de vitamine și minerale. În plus, dacă te lupți cu migrene sau dureri de cap severe, apa cu miere te va vindeca rapid, deoarece are efect calmant și întărește sistemul nervos. Important de menționat este și faptul că un consum regulat de apă cu miere dimineața, aduce beneficii sistemului cardiovascular și crește nivelul de colesterol bun din organism.

Sursă text: Click.ro