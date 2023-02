Întreaga scenă a fost surprinsă într-un sat din India, după o inundație care a provocat o alunecare de teren.





Un tânăr elefant a fost surprins de surparea unui mal, dar a reușit să se agațe cu labele din față, pentru a nu cădea în râpă. Intervenția oportună a unui excavator și priceperea celui care mânuia vehiculul s-au dovedit salutare, iar reacția animalului a fost uluitoare.

YOU saved me - thanks DEAR



A village in India Rescue Elephant Using Excavator…. And It Wave Back to Thanks



