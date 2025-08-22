Dacă te întrebi dacă o împăcare cu cineva din trecut este posibilă în 2025, astrele pot oferi indicii clare despre momentele propice și semnele zodiacale care au cele mai mari șanse să reia o poveste de dragoste.

Influența retrogradelor: Marte, Venus și Mercur

În astrologie, perioadele în care planetele par să meargă "înapoi", retrogradele, sunt cunoscute pentru a aduce în prim-plan trecutul.



Mercur retrograd (de obicei de 3-4 ori pe an) favorizează revizuirea și reîntâlnirile. Este momentul ideal pentru a redeschide conversații și pentru a remedia neînțelegeri.



Venus retrograd are un impact direct asupra relațiilor și iubirii.

În această perioadă, sentimente vechi ies la suprafață, iar împăcările pot fi mai probabile, dar cu lecții importante de învățat.



Marte retrograd aduce tensiune, dar și oportunitatea de a regândi modul în care ne implicăm emoțional.

Zodiile cu cele mai mari șanse să reia o relație în 2025:

Taur



În 2025, tranzitele lui Venus sprijină Taurii să revină în relații care oferă stabilitate și confort. Dacă despărțirea a venit din cauza unor frici sau nemulțumiri, acum e momentul să se înțeleagă mai bine și să reconstruiască.



Rac



Emoțional și intuitiv, Racul poate găsi alinare în reconectarea cu un fost partener, mai ales dacă există un istoric profund și legături familiale.

Astrele încurajează iertarea și împăcarea sinceră.



Balanță



Dornică de armonie, Balanța va găsi momente bune în 2025 pentru a restabili echilibrul într-o relație veche. Venus retrograd îi oferă șansa să remedieze greșelile trecutului și să refacă legături.



Scorpion



Cu o voință puternică, Scorpionul poate reaprinde focul unei povești vechi, însă schimbarea profundă a modului în care comunică și iubește va fi cheia reușitei.

Momentele astrologice cheie din 2025 pentru împăcări

Venus retrograd în Leu (în august-septembrie 2025) este ideal pentru împăcări pline de pasiune și pentru relații care au nevoie de o doză de joacă și recunoaștere.



Mercur retrograd în Scorpion (octombrie 2025) favorizează discuțiile sincere și rezolvarea unor probleme adânci.



Eclipsa de Lună în Taur (noiembrie 2025) este un moment simbolic de încheiere a unor capitole și deschidere spre noi începuturi în dragoste.

Cum să profiți de aceste momente

Fii deschis la comunicare și sincer în exprimarea sentimentelor.

Evită să repeți greșelile vechi, învață din ele.

Nu forța împăcarea, dacă nu e potrivit, acceptă și eliberează.

Folosește perioadele retrograde pentru reflecție și reevaluare, nu pentru decizii impulsive.

2025 aduce pentru mulți zodii șansa de a regăsi o iubire veche, dar cu o maturitate nouă.

Astrologia ne învață că nu e vorba doar de noroc, ci de momentul potrivit și de dorința sinceră de a crește împreună. Fiecare relație are propriul său ritm, iar astrele ne arată când e timpul să ne întoarcem și să încercăm din nou.

Sursă text: Eva.ro