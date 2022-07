A murit Gabriela Duțescu, cunoscută publicului larg pentru prezența sa în cadrul emisiunii Vocea României în echipa lui Tudor Chirilă alături de care a pregătit vocile din concurs. Ea a fost de meserie foniatru, adică antrenor de voci.

Anunțul trist a fost făcut de Paula Seling pe Facebook:

"Dragi prieteni ,

Ziua de azi vine cu o veste îngrozitoare...profesoara mea, cea care mi-a fost ca o mama, care mi-a dat vocea pe care o am, s- a stins din viață.

Nu am cum sa va spun cat de supărată sunt ca a plecat, mai ales ca aș fi vrut sa o sun mai des, sa ii spun cat o iubesc și cat înseamnă pentru mine.

As fi vrut să las problemele mele și doar sa o strang în brațe , sa îi spun ca o iubesc ... Nu am facut-o in ultimele săptămâni ...daca aș fi știut, as fi dat orice doar sa stau la un ceai cu ea...acum nu se mai poate . Sper sa ma ierte ...

Lucrurile nefăcute la timp nu se întorc niciodată.

Doamna Duțescu, va iubesc cu tot sufletul meu. Si daca ma simțiți , poate vedeți cat de rău îmi pare...

Pentru toți cei ce vor sa aduca un omagiu, înmormântarea va avea loc la Cimitirul reformat Giulesti - Calvin, vineri de la ora 13.00, iar doamna noastră își va lua rămas bun de la noi la capela Belu, la.ora 11.00 , unde va avea loc slujba.

Va rog sa veniți in numar cat mai mare, știu ca doamna se va bucura să îi fim alături pe drumul spre stele.

Doamnă , drum bun. Rămâneți in inima mea mereu. Va iubesc cu tot ce sunt.

Odihnă veșnică si drum lin printre stele !", a scris Paula Seling.