Dieta cu lichide este folosita pentru detoxifierea organismului, dar si pentru slabit si poate dura de la cateva zile la cateva saptamani. In aceasta perioada se presupune ca persoana consuma doar sucuri naturale din fructe si legume, abtinandu-se de la alimente solide.

In timp ce unele persoane sustin ca dieta cu lichide le-a imbunatatit starea fizica si le-a conturat placut silueta, comunitatea stiintifica nu este deloc entuziasmata de efectele dietei cu lichide. Cativa nutritionisti explica in mod clar ce se intampla cu corpul uman cand este supus dietei cu lichide.

1. Metabolismul incetineste

Odata ce nu mai mananci suficiente alimente pentru a-ti asigura necesarul caloric zilnic, metabolismul tau va incetini. Pentru majoritatea persoanelor, necesarul zilnic se situeaza la pragul minim de 1.200 de calorii pe zi. "Corpul tau intra intr-o stare de autoconsevare pentru ca nu stie cand va primi urmatoarea masa, urmatorul aport de energie", explica medicul nutritionist Ilyse Schapiro. Aceasta atrage atentia ca, desi reducerea aportului caloric este importanta pentru slabit, a reduce prea mult si/sau pe o perioada prea lunga poate avea efectul opus tocmai prin incetinirea ritmului metabolic, asadar, prin mai putine calorii arse.

2. Poti descoperi sensibilitati alimentare

Intr-adevar, un beneficiu al dietei cu lichide consta in faptul ca ai putea descoperi ce fel de sensibilitati (poate chiar intolerante usoare) alimentare are corpul. Din moment ce dieta cu lichide presupune eliminarea lactatelor, produselor cu gluten si a alimentelor fermentate, la reintroducerea acestora dupa terminarea dietei poti afla cu exactitate care dintre ele iti genereaza o anumita sensibilitate in organism, spune medicul Woodson Merrell, seful Departamentului de Medicina Integrativa din cadrul Centrului Medical Beth Israel (New York).

3. Creste sensibilitatea la frig

Iarna nu este anotimpul ideal de a apela la o dieta cu lichide, pentru ca privezi organismul de mancarurile si bauturile calde care chiar il ajuta sa-si regleze temperatura la temperaturi joase. Pana una alta, cand sunt in jur de zero grade afara, poate chiar mai putin, o supa fierbinte pentru slabit suna mai bine decat de un suc rece de fructe si legume.

