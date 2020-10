Dieta cu ciocolată: Slăbești 7 kg în doar 14 zile

Dieta cu ciocolată. Dacă îți plac dulciurile și îți este foarte greu să renunți la ele, în timpul unei diete, trebuie să știi că există o cale de a slăbi, care nu te va oblica să renunți la acest obicei. O soluție bună este dieta cu ciocolată, care are și un efect remarcabil de combatere a frustrării.

De ce este bine să ții dieta cu ciocolată?

Acest regim alimentar a devenit din ce în ce mai popular, în ultima perioadă, mai ales pentru faptul că are rolul de a combate frustrarea care apare inevitabil în orice alte cure de slăbire, conform secretele.com. În acest fel, motivația persoanei care își dorește să slăbească va crește considerabil. Acest truc, te va ajuta să ții dieta până la sfârșit. În plus, dacă vei alege ciocolata neagră, organismul tău va beneficia de un plus de oxidanți.

Dieta cu ciocolată. Cu toate acestea, trebuie să ai mare grijă să consumi doar 1000 de calorii pe zi în prima săptămână și doar 1200 de calorii începând din a doua săptămână.

Sunt recomandate legumele cu conținut scăzut de calorii, care se pot consuma la discreție, cum ar fi: broccoli, ciuperci, ardei, spanac, roșii, sparanghel, morcovi, etc. De asemenea în fiecare zi trebuie să mănânci lactate degresate, iar cafeaua o vei înlocui cu ceai de plante, în special ceai verde.

În plus, pentru a avea rezultate excelente, este bine să faci sport cel puțin 20 – 30 de minute pe zi. Exercițiile fizice pot fi înlocuite cu mersul pe jos în ritm alert, timp de 30 de minute pe zi. Vei slăbi cel puțin 7 kilograme în doar două săptămâni.

Dieta cu ciocolată. Cum arată meniul pe zile în dieta cu ciocolată

Ziua 1

Mic dejun: O cană de ceai verde, puține cereale integrale cu lapte degresat și bineînțeles o tabletă de ciocolată neagră (aproximativ 10 grame).

Prânz: 100 g carne de vită la grătar cu legume la alegere.

Cină: Paste cu legume la alegere.

Ziua a 2-a

Mic dejun: o cană de ceai verde și o banană

Prânz: 100 g de piept de pui la grătar, o salată de legume și două tablete de ciocolată neagră (20 de grame).

Cină: O salată de roșii cu puțină brânză.

Ziua a 3-a

Mic dejun: Un castron de fulgi de porumb cu lapte degresat.

Prânz: O salată de fructe și două tablete de ciocolată neagră (20 de grame).

Cină: 100 g de peşte la alegere cu conopidă și morcovi, înăbuşite.

Ziua a 4-a

Mic dejun: Un iaurt degresat amestecat cu 2 lingurițe de semințe de cânepă decortificate.

Prânz: 100 g de carne de vită la grătar cu o salată verde, iar ca desert bineînțeles o tabletă de ciocolată neagră (10 grame).

Cină: Ciuperci la grătar cu cașcaval ras, roşii, cimbru şi piper.

Ziua a 5-a

Mic dejun: un ceai verde îndulcit cu o linguriță de miere și două tablete de ciocolată neagră (20 de grame).

Prânz: 100 g peşte la grătar cu broccoli, conopidă, morcovi.

Cină: Salată de patrunjel verde cu ceapă și rodie.

Ziua a 6-a

Mic dejun: Un castron de cereale integrale la alegere cu lapte degresat.

Prânz: 100 g de piept de pui la grătar cu legume la alegere, iar ca desert două tablete de ciocolată neagră (20 de grame).

Cină: Ciuperci la grătar cu usturoi și roşii.

Ziua a 7-a

Mic dejun: O cană de ceai verde și o tabletă de ciocolată neagră (10 grame).

Prânz: 100 g de pește la grătar pe pat de legume la alegere.

Cină: Salată de fructe la alegere.