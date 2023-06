Printre proprietățile cireșelor se numără efectul diuretic și detoxifiant, care ajută la eliminarea kilogramele în plus, fără teamă că nu vei avea parte de vitaminele și mineralele necesare unei bune funcționari a organismului. Cireșele conțin peste 70-80% apă, au foarte puține calorii și sunt bogate în antioxidanți. Au și fibre, precum și vitaminele A, B și C, potasiu, fier, magneziu și calciu, melatonină, antocianine și flavonoide, potrivit doc.ro.



CUM POȚI ȚINE CURA CU CIREȘE



Este recomandat să consumi până la un kilogram de cireșe pe zi, pe post de gustări, între mese, dar și dimineață, pe stomacul gol. Pot fi și porții de 200 sau 250 de grame, suficiente pentru ca organismul să beneficieze din plin de aportul de vitamine și de efectele pozitive.



Cum orice cură de succes se bazează pe moderație și echilibru, excesul de cireșe nu va accelera efectele benefice, ci ne va provoca probleme. Așadar, dacă doriți să încerci și o dietă bazată exclusiv pe cireșe, nu o prelungiți mai mult de 3 zile, asta în condițiile în care organismul nu vă semnale negative.



CIREȘELE, PRINTRE CELE MAI "CURATE" FRUCTE



Un alt avantaj foarte mare al cireșelor este că sunt considerate printre cele mai curate fructe din punct de vedere al tratamentelor chimice. Acest lucru are legătură cu faptul că nu pot fi crescute în sere, nici nu pot da mai mult de o recoltă pe an, așa că riscul ca acestea să fie tratate chimic pentru coacere sau conservare este mai mic.