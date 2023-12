Specialișii susțin că formarea condensului nu este întotdeauna un semn că avea termopane de proastă calitate, ci poate avea legătură cu atmosfera din locuința noastră. Practic, nu trebuie să avem o temperatură exagerat de mare. Acest lucru este cea mai vizibil într-o bucătărie: dacă gătim mult și fără a avea hota deschisă, preferând geamul sau ușa, rezultatul va fi o mare cantitate de condens.

De aceea, menținerea unei temperaturi constante în interior este esentială, potrivit manager.ro.

De asemenea, asigurați-vă că locuința este bine ventilată pentru a reduce umiditatea excesiva. Folosirea dispozitivelor de încălzire care reglează umiditatea si deschiderea periodica a ferestrelor pentru aerisire pot contribui la reducerea formarii condensului pe geamuri.



Un dezumidificator se poate dovedi extrem de util, mai ales când nu putem păstra o temperatură moderată în locuință. Un asemenea dispozitiv împiedică apariția mucegaiului si a mirosurilor neplăcute, îmbunătățind totodată calitatea aerului din locuință. In plus, aparatul ajuta la păstrarea unui mediu uscat si sănătos in interior.