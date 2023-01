Ti-ai schimbat semnificativ dieta. Mananci mai multe legume si mai putini carbohidrati. Ai inceput sa faci yoga, sa alergi in parc si sa faci saptamanal antrenamente la sala sau acasa. Si atunci, de ce nu slabesti?

Este o situatie frustranta, pe care multe femei o traiesc. Pare ca toate eforturile sunt in zadar. Totusi, ce trebuie sa iti reamintesti este ca organismul uman este extrem de complex. El nu are nevoie doar de o dieta si de sport pentru a-si modifica aspectul. Uneori, datele problemei sunt mult mai multe decat crezi.

De ce nu slabesti, in ciuda tuturor eforturilor?

1. Exista un dezechilibru la nivelul zaharului din sange

Nivelul glicemiei poate varia usor pe parcursul unei zile. Totusi, atunci cand exista dezechilibre semnificative, acestea iti pot afecta si procesul de slabire. De ce? Totul are legatura cu insulina, hormon care influenteaza greutatea corporala.

Un dezechilibru al zaharului in sange afecteaza insulina, iar cand insulina este influentata negativ, ea poate crea obstacole in calea obiectivului tau de a slabi.

De cele mai multe ori, cauza de la radacina este o alimentatie incorecta. Atunci cand nu consumi suficiente fibre si grasimi sanatoase, dar exagerezi cu carbohidratii simpli, nivelul de zahar din sange sufera cresteri bruste.

Pentru a evita oscilatiile violente si, la pachet cu ele, ingrasarea sau stagnarea in greutate, asigura-te ca macronutrientii pe care ii consumi sunt echilibrati. Consuma carnohidrati complecsi, de calitate, precum cerealele integrale si legumele pline de fibre, grasimi sanatoase precum uleiul de masline si avocado, dar si proteina sanatoasa, din plante sau din carne.

2. Progesteronul tau este „furat” de stres

Atunci cand te stresezi sau experimentezi anxietate, corpul tau face fata producand cortizol, asa-numitul hormon al stresului. Pentru a produce cortizol, organismul are nevoie de progesteron, asa ca „fura” acest hormon esential sanatatii feminine, lasandu-te cu o rezerva foarte mica.

Bineinteles, cu cat te stresezi mai tare, cu atat cortizolul creste, iar progesteronul scade. Astfel se nasc dezechilibrele hormonale, responsabile in mare parte de raspunsul la intrebarea „de ce nu slabesti?”.

In plus, stresul cronic iti consuma si rezervele de vitamine si minerale din corp, lasandu-te mai vulnerabila in fata afectiunilor si mult prea lipsita de energie pentru a mai fi activa. Procesul de slabire va deveni din ce in ce mai greu, asa ca este esential sa lupti activ impotriva stresului, prin practici de mindfulness.

3. Flora intestinala nu te lasa sa slabesti

Vremurile in care aveai nevoie doar de o dieta extrema pentru a slabi sunt de mult apuse. Sau, cel putin, asa ar trebui sa fie. Asa cum spuneam la inceput, organismul uman si indeosebi cel feminin este extrem de complex. De exemplu, stiai ca flora intestinala si sanatatea digestiva au un rol cheie in mentinerea unei greutati sanatoase?

Atunci cand te balonezi des, te constipi sau nu mergi la toaleta in fiecare zi, ai dureri de stomac si crampe, este posibil sa te confrunti cu o flora dezechilibrata. Acestui mediu ii va fi greu sa sustina o digestie corecta si completa, ceea ce inseamna ca iti va fi greu si sa slabesti.

Solutia? Mananca mai diversificat, pentru a permite florei sa devina din ce in ce mai bogata si mai puternica. Astfel, digestia ta se va imbunatati, iar corpul va reusi sa elimine estrogenul in exces, restabilind echilibrul hormonal.

Sursa: andreearaicu.ro