Riscurile udării la ore nepotrivite

În plină arșiță, apa turnată pe sol se evaporă într-un timp foarte scurt, înainte să ajungă la rădăcini. În plus, picăturile rămase pe frunze pot acționa ca niște „bile de foc”, amplificând razele soarelui și provocând arsuri vizibile pe foliaj. Rezultatul: plantele se deshidratează, în loc să fie hrănite.

Când este momentul optim

Grădinarii profesioniști recomandă două intervale pentru udare:

dimineața devreme, când temperaturile sunt scăzute și solul poate reține apa;

seara, după apus, astfel încât umezeala să pătrundă lent în pământ, hrănind rădăcinile pe timpul nopții.

Astfel, plantele beneficiază de un aport de apă real, fără riscul evaporării rapide sau al arsurilor pe frunze.

Cum se face corect udarea

Udare profundă – este preferabil să oferiți o cantitate mai mare de apă la intervale regulate, în locul stropirilor superficiale și frecvente;

Sisteme de irigație prin picurare – acestea distribuie apa direct la baza plantei, în mod uniform și economic;

Evitarea stropirii frunzelor – apa trebuie direcționată la nivelul solului, nu pe partea aeriană a plantei.

Respectarea regulilor simple de udare poate face diferența între o grădină verde și sănătoasă și una afectată de stres termic. „Apa este esențială pentru plante, dar momentul și modul în care o aplicăm sunt la fel de importante ca și cantitatea”, subliniază horticultorii.