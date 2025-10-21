Ce spune legea

Conform articolului 57 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, sensul giratoriu este o intersecție dirijată prin indicatoare și marcaje, iar prioritate au vehiculele care circulă deja în interiorul acestuia. Prin urmare, modul în care te încadrezi la intrare și semnalizezi la ieșire este reglementat clar de Codul Rutier.

Cum alegi corect banda în funcție de direcția dorită

Dacă vrei să ieși la prima ieșire, trebuie să te încadrezi din timp pe banda din dreapta și să semnalizezi dreapta.

Dacă intenționezi să mergi drept (de regulă, a doua ieșire), poți folosi oricare dintre benzi, dar este obligatoriu să semnalizezi dreapta înainte de părăsirea sensului.

Pentru întoarcere completă, adică atunci când vrei să revii pe drumul de unde ai venit sau să parcurgi mai mult de jumătate din sensul giratoriu, trebuie să te încadrezi pe banda din stânga înainte de a intra în sens. Ulterior, când te apropii de ieșirea dorită, treci pe banda din dreapta, semnalizând ieșirea.

Greșelile frecvente ale șoferilor

Una dintre cele mai comune greșeli este intrarea pe banda din dreapta atunci când se dorește întoarcerea completă. În această situație, șoferul poate tăia calea celor aflați regulamentar pe banda din stânga, ceea ce duce la situații periculoase și posibile accidente.

O altă eroare des întâlnită este lipsa semnalizării la ieșirea din sensul giratoriu. Deși mulți o consideră opțională, semnalizarea este obligatorie prin lege, iar nerespectarea acestei reguli poate fi sancționată cu amenzi de până la 290 de lei și 2 puncte de penalizare.

Recomandările Poliției Române

Poliția Rutieră reamintește că banda din stânga este destinată manevrelor de întoarcere sau ieșirilor aflate în partea opusă intrării. Această regulă se aplică indiferent de mărimea sensului giratoriu — fie că este vorba despre unul mic, de cartier, fie despre un sens amplasat pe drumuri naționale.

În cazul sensurilor giratorii fără marcaje de separare a benzilor, regula rămâne aceeași: șoferul care intenționează să întoarcă trebuie să circule cât mai aproape de centrul intersecției, în timp ce cei care ies la prima ieșire trebuie să se mențină cât mai aproape de marginea din dreapta.

Astfel, respectarea acestor reguli simple nu doar că previne incidentele, ci și contribuie la o circulație mai fluentă și mai sigură pentru toți participanții la trafic.