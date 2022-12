În cazul în care vrei să duci o viață fără lipsuri, poți încerca să te lași ghidat/ă de îndrumările sale. Mai ales dacă îți dorești un parcurs plin de belșug, nu trebuie să te abați de la povețele acestei clarvăzătoare.

Dacă privim în urmă, putem observa că multe dintre previziunile ei s-au adeverit, iar acest lucru dă credibilitate și altor cugetări pe care le-a făcut în timpul vieții. De fiecare dată când i se cerea ajutorul, ea avea o soluție pentru orice, inclusiv pentru persoanele care se simțeau ghinioniste. Le spunea cum să atragă norocul și prosperitate.

Iată un ritual pe care Baba Vanga l-a creat special pentru multiplicarea banilor:

În primul rând, va trebui să faci rost de toate obiectele de care ai nevoie

- Un castron în formă de triunghi

- Trei monede

- Trei lumânări din biserică

- Un ou alb de găină (fiert)

Trebuie să așezi oul în mijlocul castronului, iar în cele trei colțuri să poziționezi câte o monedă și câte o lumânare. Apoi trebuie să rostești de 33 de ori următorul fragment:

„Rup acest ou în două și aduc norocul la mine! (în timp ce oul este rupt în două, în dreptul frunții)

Am pus o găină într-un ou alb, nu un simplu ou, ci unul aducător de bani.

Oricine va mânca acest ou să se îmbogățească și să nu știe de rău.

Eu, robul lui Dumnezeu (numele tău), am umblat, am găsit un ou, l-am mâncat și lui Dumnezeu i-am mulțumit pentru darul pe care mi L-a dat. Acum, bogăția nu mă va părăsi niciodată! Amin!”

Alte sfaturi pentru noroc:

1. Când cobori dimineața din pat, primul picior pe care îl pui pe podea ar trebui să fie dreptul. Așa începi ziua cu bine și vei atrage norocul în calea ta.

2. Să nu te încalți niciodată cu un singur papuc dacă nu l-ai găsit și pe al doilea, fiindcă îți vei alunga norocul. Pentru a-l atrage, trebuie să găsești mai întâi ambii papuci și abia apoi să te încalți cu ei.

3. Norocul într-o casă este adus de monedele talisman. Dacă ai un ban de argint, norocul și prosperitatea vor fi pretutindeni cu tine.

4. Fazele Lunii sunt importante când ai de gând să iei decizii mari. Dacă vrei să începi un nou capitol al vieții, e nevoie să aștepți Luna Nouă și să rearanjezi atunci mobilierul din casă. Așa te asiguri că faci loc norocului să intre în locuința ta.

5. Pâinea este alimentul care nu trebuie aruncat niciodată. Dacă ți-a rămas chiar și un colț uscat, poți să îl dai păsărilor sau animalelor. Așa ai garanția că îți păstrezi fericirea. Când arunci pâinea la gunoi, îți arunci și norocul.

6. Simți că ai ghinion și că nimic nu merge bine? Presară sare pe toate pervazurile din casă și las-o acolo până începi să simți că lucrurile se schimbă în bine. Apoi, strânge-o pe toată cu mătura, dar fără să o atingi cu mâinile. La final, trebuie doar să o pui într-un pachet și să o îngropi sau să o duci departe de casă.

Sursa: divahair.ro