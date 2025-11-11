Totuși, există soluții simple și accesibile care pot reduce considerabil costurile la încălzire, gaze, electricitate și apă caldă – fără investiții majore. Cu un minim de atenție, economiile pot ajunge la 300 de lei lunar.

Păstrează căldura în apartament – fără lucrări costisitoare

Cea mai mare parte a pierderilor de căldură se produce prin ferestre, uși și pereți neizolați. Pentru a menține temperatura constantă, specialiștii recomandă:

Benzile izolatoare din cauciuc sau spumă pentru ferestre și uși – reduc pierderile termice cu până la 25%;

Draperiile groase și covoarele care rețin căldura și împiedică pătrunderea curenților reci;

Foliile reflectorizante montate în spatele caloriferelor – o soluție ieftină ce redirecționează căldura spre interior, crescând temperatura camerei cu 1–2°C fără consum suplimentar;

Pernele de etanșare pentru praguri și închiderea grilelor de aerisire care nu sunt folosite.

Controlează consumul de energie electrică și gaze

Un consum inteligent înseamnă economii vizibile:

Înlocuiește becurile incandescente cu LED-uri, care folosesc cu 80% mai puțină energie;

Scoate electrocasnicele din priză atunci când nu le folosești – modul stand-by consumă curent constant;

Setează termostatul cu un grad mai jos – economia ajunge la 6% din factura lunară la gaze;

Aerisește eficient: 5 minute dimineața și 5 minute seara sunt suficiente pentru un aer proaspăt, fără pierderi semnificative de căldură;

Montează capete termostatate la calorifere – acestea reglează automat temperatura și previn risipa de energie.

Reducerea consumului de apă caldă – pasul uitat, dar important

Chiar și modificările mici pot aduce economii mari:

Montează baterii sau capete de duș economice, care reduc debitul de apă cu până la 40%;

Redu timpul petrecut la duș cu doar două minute – diferența se simte la final de lună;

Dacă ai centrală proprie, curățarea instalației la început de sezon asigură un randament mai bun și un consum redus de gaz.

Oprește caloriferele în camerele neutilizate, usucă rufele natural și folosește aparatele electrocasnice în intervalele de consum redus.

Combinate, aceste măsuri simple pot reduce cheltuielile cu până la 300 de lei pe lună, o economie importantă într-un sezon rece tot mai costisitor.