Consumul de apă, în funcție de tipul mașinii

Modelele vechi, de peste 10-15 ani, pot folosi între 100 și 150 de litri de apă la un singur ciclu de spălare. În schimb, mașinile moderne, din clasele energetice superioare, consumă mult mai puțin – între 50 și 80 de litri.

Cele mai performante aparate, echipate cu funcții de optimizare a consumului sau cu programe Eco, pot reduce necesarul de apă la 35-60 de litri pentru fiecare spălare. Astfel, achiziția unei mașini noi se poate amortiza rapid prin scăderea costurilor la utilități.

Cum faci economii considerabile

Specialiștii recomandă câteva trucuri simple pentru a reduce consumul de apă și energie:

Umple mașina aproape de capacitatea maximă – folosești aceeași cantitate de apă pentru mai multe haine.

Alege detergent lichid – se dizolvă mai repede decât cel pudră, reducând consumul de apă și curent.

Tratează petele înainte de spălare – astfel poți evita programul de prespălare, care consumă suplimentar.

Folosește programele Eco – optimizează cantitatea de apă și spală eficient la temperaturi mai scăzute.

Instalează un dedurizator, mai ales dacă apa din zonă este dură – calcarul obligă mașina să clătească mai mult pentru a elimina reziduurile de detergent.

Prin aplicarea acestor metode, factura la apă poate fi redusă chiar și cu 50%, fără a face compromisuri asupra calității spălării.