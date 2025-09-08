Câtă apă consumă o mașină de spălat și cum poți reduce factura? Așa poți face economii considerabile

Câtă apă consumă o mașină de spălat și cum poți reduce factura? Așa poți face economii considerabile
Câtă apă consumă o mașină de spălat și cum poți reduce factura? Așa poți face economii considerabile

Mașina de spălat este unul dintre cei mai mari consumatori de apă din gospodărie, mai ales în cazul familiilor numeroase. Consumul diferă semnificativ în funcție de vârsta și tehnologia aparatului, iar diferențele se resimt direct în facturile lunare.

Consumul de apă, în funcție de tipul mașinii

Modelele vechi, de peste 10-15 ani, pot folosi între 100 și 150 de litri de apă la un singur ciclu de spălare. În schimb, mașinile moderne, din clasele energetice superioare, consumă mult mai puțin – între 50 și 80 de litri.

Cele mai performante aparate, echipate cu funcții de optimizare a consumului sau cu programe Eco, pot reduce necesarul de apă la 35-60 de litri pentru fiecare spălare. Astfel, achiziția unei mașini noi se poate amortiza rapid prin scăderea costurilor la utilități.

Cum faci economii considerabile

Specialiștii recomandă câteva trucuri simple pentru a reduce consumul de apă și energie:

Umple mașina aproape de capacitatea maximă – folosești aceeași cantitate de apă pentru mai multe haine.

Alege detergent lichid – se dizolvă mai repede decât cel pudră, reducând consumul de apă și curent.

Tratează petele înainte de spălare – astfel poți evita programul de prespălare, care consumă suplimentar.

Folosește programele Eco – optimizează cantitatea de apă și spală eficient la temperaturi mai scăzute.

Instalează un dedurizator, mai ales dacă apa din zonă este dură – calcarul obligă mașina să clătească mai mult pentru a elimina reziduurile de detergent.

Prin aplicarea acestor metode, factura la apă poate fi redusă chiar și cu 50%, fără a face compromisuri asupra calității spălării.