În mod normal, aparatul produce un sunet constant, mai intens la centrifugare. Însă, dacă apar bătăi, huruituri sau vibrații puternice, iată ce ar putea fi la mijloc:

Încărcătură dezechilibrată. Un singur obiect voluminos, precum o pătură sau o pernă, se poate lipi de o parte a tamburului. În timpul centrifugării, dezechilibrul provoacă zgomote și mișcări anormale.

Poziționarea incorectă. Dacă mașina nu este perfect stabilă pe podea sau dacă picioarele nu sunt reglate, vibrațiile devin intense și zgomotul se amplifică.

Șuruburile de transport neîndepărtate. În cazul aparatelor noi, uitarea acestor piese face ca tamburul să nu se miște liber, generând zgomote puternice.

Obiecte străine. Monede, capse sau fermoare rupte pot ajunge în tambur ori în pompa de evacuare și produc sunete metalice repetate.

Rulmenți uzați. Această problemă se manifestă printr-un huruit constant la rotirea tamburului. Nerezolvată, poate duce la defectarea completă a aparatului.

Amortizoare și arcuri de suspensie deteriorate. Dacă aceste piese cedează, tamburul se mișcă necontrolat și lovește pereții cuvei.

Alte componente defecte. Curelele, motorul sau pompa de evacuare pot scoate zgomote de scârțâit, trosnit ori frecare atunci când se uzează.

Șoc hidraulic. Uneori, alimentarea cu apă se oprește brusc, provocând un zgomot sec în instalație, care poate fi confundat cu un defect al mașinii.

Verifică dacă hainele din tambur sunt distribuite uniform. Scoate articolele prea voluminoase sau redu încărcătura.

Asigură-te că mașina este stabilă pe podea. Reglează picioarele cu o nivelă.

Dacă aparatul este nou, consultă manualul și verifică eliminarea șuruburilor de transport.

Controlează tamburul și filtrul pentru obiecte străine.

Rotește manual tamburul: dacă simți rezistență sau auzi huruituri, este posibil să fie nevoie de înlocuirea rulmenților.

Pentru verificările de bază ai nevoie doar de câteva unelte simple – șurubelniță, chei fixe și o nivelă. În schimb, dacă problema ține de rulmenți, amortizoare sau pompă, este recomandat să chemi un specialist.

O mașină de spălat bine întreținută funcționează ani întregi fără probleme. Încărcă tamburul corect, verifică periodic stabilitatea pe podea, curăță filtrul și tamburul de obiecte pierdute. Rulează programe de întreținere cu soluții speciale sau cu oțet și bicarbonat pentru a preveni depunerile de calcar.

Nu în ultimul rând, fii atent la sunetele noi. Un zgomot apărut brusc, oricât de subtil, poate fi un avertisment. Intervenția rapidă nu doar că reduce costurile de reparație, dar prelungește și durata de viață a mașinii de spălat, potrivit sursei.