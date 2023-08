"A venit unu la schimb de ulei. L-am scos cât era el acolo și după ce a plecat i-am băgat același ulei înapoi. Pac 500 lei numai de acolo." Aceasta este postarea care a provocat o întreagă dezbatere despre cât de plauzibilă este situația de fi astfel înșelat.

Autorul a precizat că a auzit replica la un service, iar opiniile celor care au reacționat sunt împărțite.

"Nu stiu ce ziceti voi acolo, dar reprezentantele au totu pe camere, au sala de asteptare cu privire la masina... si in plus, masina are un senzor de calitate a uleiului si a filtrelor, imediat apare daca nu schimbi uleiul..."

Un alt comentariu oferă chiar un exemplu concret de înșelătorie cu ulei, dar și cum poate fi depistată.

"Unui prieten i-au schimbat uleiul doar pe factura la prima revizie (la reprezentanță).Omul a văzut praful neatins pe bușonul de umplere dar nu a fost sigur. La revizia a doua și-a scris inițialele pe filtru. A întrebat dacă au făcut schimbul iar după confirmare i-a pus sa explice."

